Le marché de Noël de la place de la Constitution a rouvert ce mardi. La fermeture pendant deux jours pour cause d'incendie impacte aussi financièrement les stands qui n'ont pas été touchés par les flammes.

Luxembourg 2 2 min.

Réouverture du «Wantermaart»

«On a perdu 3.500 euros avec la fermeture du dimanche»

Thomas BERTHOL Le marché de Noël de la place de la Constitution a rouvert ce mardi. La fermeture pendant deux jours pour cause d'incendie impacte aussi financièrement les stands qui n'ont pas été touchés par les flammes.

Les chansons de Noël, le vin chaud et les Gromperekichelcher ont fait leur retour au «Wantermaart» de la place de la Constitution ce mardi à partir de 12h30. Le marché de Noël au pied de la Gëlle Fra était fermé depuis ce dimanche à cause d'un incendie qui s'est déclenché dans la nuit aux alentours de 1h30. «J'ai entendu du bruit et vu les pompiers arriver», témoigne l'ambassadrice de France au Luxembourg, Claire Lignières-Counathe, dont la résidence se situe en face du «Wantermaart». Lundi après-midi au conseil communal, la bourgmestre de la capitale Lydie Polfer (DP) a déclaré qu'il ne s'agissait «pas d'un incendie criminel, mais d'un problème technique.»

Le "Wantermaart" rouvre ce mardi Après l'incendie de dimanche, la police judiciaire a rouvert la place de la Constitution. Mais les travaux de nettoyage sont toujours en cours.

Les flammes ont entièrement détruit deux chalets du marché de Noël, et ont également endommagé un arbre adjacent. Les stands en question sont ceux de Jean la Gaufre et le stand de jouets en bois voisin. Un troisième chalet, où étaient commercialisés des bijoux, a été légèrement touché par l'incendie. Cette partie du marché de Noël était encore fermée aux alentours de 13h ce mardi, alors que des travaux de nettoyage étaient encore en cours.

«La plupart des commerçants sont déjà venus lundi», glisse une employée d'un stand qui préfère rester anonyme. Elle confie qu'avec la fermeture du dimanche, jour de forte affluence, son stand a perdu «3.500 euros en une journée».

2 Les traces de l'incendie sont encore visibles. Photo: Thomas Berthol

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Les traces de l'incendie sont encore visibles. Photo: Thomas Berthol Des travaux de nettoyage étaient en cours dans la zone touchée par l'incendie ce mardi aux alentours de midi. Photo: Thomas Berthol

Denise, gérante d'une crêperie bretonne sur le marché de Noël, dit avoir appris la nouvelle de l'incendie le dimanche matin: «On était dépités et tristes pour les personnes touchées». Si son stand ne se trouve pas dans le périmètre dans lequel s'est produit l'incendie, la fermeture du marché de Noël a tout de même un impact sur le chiffre d'affaires, notamment après avoir perdu un dimanche considéré comme «grosse journée», avec le passage de familles.

Le guide des marchés de Noël dans la Grande Région À Luxembourg et tout autour, les marchés de Noël font leur grand retour après deux années marquées par la pandémie de covid-19. Retrouvez nos quatre cartes interactives des festivités à ne pas manquer.

«C'est le destin, on ne peut rien y faire», considère son mari Philippe. Depuis 10 ans, ce vendeur venu d'Arlon a son stand ici au marché de Noël. «On a déjà dû jeter certaines marchandises, dont de la crème battue et des pâtes de sarrasin. Le samedi, on avait fait des préparations pour le lendemain. On a pris contact avec notre assurance. Entre 15 à 20 litres de pâtes ont été jetés» La question se pose aussi pour le bar à huîtres géré par le couple. «On va devoir jeter une partie, les produits frais ne peuvent pas se garder longtemps», note leur fils Thomas.

Le «Wantermaart» sera ouvert jusqu'au 1er janvier 2023, excepté les 24 et 25 décembre. Le marché de Noël de la place de la Constitution ouvre tous les jours à partir de 11h et ferme à 21h, sauf le vendredi et samedi où il reste ouvert jusqu'à 22h.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.