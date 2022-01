Omicron représentait 86% des contaminations début janvier

Crues historiques Ce que les secours retiennent des inondations

Six mois après les crues inédites survenues entre les 14 et 15 juillet 2021, CGDIS et Haut-commissariat à la protection nationale tirent un bilan provisoire globalement favorable de la gestion de crise. Car en dépit des couacs dans la communication à la population, le pays n’a enregistré aucune victime.