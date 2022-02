L'UEL et les syndicats dressent un premier bilan après deux semaines de CovidCheck dans les entreprises. Un dispositif qui n'a jusqu'à présent pas entraîné de soucis majeurs, tandis que la vague Omicron fait augmenter les arrêts maladie.

Pandémie au Luxembourg

«Omicron pose plus de problèmes que le CovidCheck»

Thomas BERTHOL

Si les entreprises se disaient prêtes avant l'application du CovidCheck (testé, guéri, vacciné), elles n'ont pas rencontré de difficultés majeures pour les deux premières semaines. Le bilan est même plutôt positif. «Cela se passe bien, à notre grande surprise», s'étonne Robert Fornieri, secrétaire général adjoint du LCGB.

Vous voulez un faux CovidCheck ? Demandez à Telegram ! Une journaliste du «Luxembourg Times» a reçu un CovidCheck contenant des informations correctes sur une identité fictive.

Et cela malgré quelques interrogations ou couacs au départ, dont des problèmes de conformité avec des certificats de frontaliers, indique le syndicat. Le LCGB dit ne pas avoir connaissance de grande catastrophe en ce qui concerne le refus de se faire tester.

L'UEL estime qu'il est encore trop tôt pour connaître le taux du nombre de personnes placées en congé sans solde pour avoir refusé de se soumettre au régime CovidCheck. Si l'application du dispositif «3G » se passe «plutôt bien» grâce à une plus longue préparation en amont pour l'OGBL, le syndicat souhaite que la mesure prenne fin le 28 février comme le prévoit la loi. Pas question pour le syndicat de prolonger cet outil jugé «socialement inéquitable», car les personnes pauvres non vaccinées sont davantage impactées par le prix du dépistage que les plus riches selon Jean-Luc de Matteis, membre du bureau exécutif. Il estime que ce dispositif n'a pas eu l'effet incitatif voulu de pousser les personnes à se faire vacciner.

L'application du dispositif «3G» a certes un coût pour effectuer les contrôles, mais cela est nécessaire juge le président de l'UEL Jean-Paul Olinger: «Ca donne une sécurité supplémentaire, nous faisons tout pour faire partie de la solution et de pouvoir garder une économie ouverte».

Mais pour Jean-Paul Olinger, comme pour les syndicats, le variant Omicron «pose plus de problèmes que le CovidCheck». «J'ai eu écho d'une entreprise où un quart des salariés est en arrêt maladie à cause du covid», raconte le président de l'UEL en rappelant que près de 3.ooo infections au covid par jour et plus de 30.000 infections actives sont actuellement recensées par le ministère de la Santé. «Ces personnes contraintes à l'isolement pendant plusieurs jours ne peuvent pas toutes télétravailler», souligne Jean-Paul Olinger. C'est notamment le cas pour le réseau RGTR où 6% du personnel est en arrêt à cause du covid. Une situation qui a poussé le réseau à supprimer plusieurs lignes de bus ces derniers jours.

La vague Omicron provoque un véritable «désastre» avec la hausse des contaminations chez «tout le monde, même les personnes boostées» selon le secrétaire général adjoint du LCGB Robert Fornieri. Il alerte sur les risques de surcharge et de tensions que peut engendrer la hausse des absences sur ceux qui continuent de travailler en rappelant que le cadre légal doit être respecté pour les salariés.

