Jusqu'ici responsable d'une seule infection, le variant Omicron est désormais à l'origine de cinq cas positifs dans le pays. Sa contagiosité fait craindre une reprise épidémique fulgurante, ce qui a poussé l'exécutif à décider de nouvelles mesures.

Luxembourg 2 min.

Covid-19

Omicron déjà responsable de cinq cas au Luxembourg

Laura BANNIER

Ils ne pensaient pas devoir en arriver là. Pourtant, ce 22 décembre, Paulette Lenert (LSAP) et Xavier Bettel (DP) ont encore dû se plier à l'exercice de la conférence de presse pour devoir annoncer de nouvelles mesures sanitaires. «Ce sont des mesures difficiles à prendre, mais il faut le faire pour éviter qu'Omicron ne nous pourrisse la vie», a ainsi déclaré le Premier ministre.

Le secteur Horeca devra fermer ses portes à 23h Face à la menace d'Omicron, Xavier Bettel (DP) et Paulette Lenert (LSAP) s'expriment pour annoncer de nouvelles restrictions. Le secteur Horeca devra notamment fermer ses portes à 23h.

Cette évolution du covid-19, qui fait déjà trembler la terre entière depuis plus d'un mois, est responsable de cinq cas au Luxembourg, selon le dernier bilan de séquençage reçu par le ministère de la Santé. Et ce variant n'a pas encore fini de faire parler de lui. Selon les ministres, Omicron deviendra rapidement dominant dans le pays, comme c'est déjà le cas au Danemark ou en Grande-Bretagne. «Le variant Delta était déjà 40% plus contagieux que les précédents, et il sera bientôt dépassé par Omicron, encore plus contagieux», a affirmé Paulette Lenert.

Au-delà de sa rapidité de transmission, le variant Omicron inquiète les experts en raison de sa résistance aux vaccins. Alors que les sérums anti-covid étaient jusqu'ici efficaces face aux différentes évolutions de la maladie, il semblerait que ce dernier variant soit plus coriace. «On remarque que les personnes vaccinées et guéries sont moins bien protégées face à Omicron par rapport aux variants précédents», a indiqué Paulette Lenert.

Afin d'éviter une explosion exponentielle du nombre d'infections covid, la ministre de la Santé invite les résidents à effectuer leur dose complémentaire au plus vite. «On estime que lorsque le rappel a été effectué récemment, la personne est protégée à 70% contre Omicron.» Pour accélérer la campagne de vaccination de rappel, un cinquième centre ouvrira temporairement ses portes en janvier, celui de Luxexpo.



La ministre s'est cependant voulue rassurante quant à l'efficacité des tests pour détecter ce variant. Ainsi, les tests antigéniques sont présentés comme étant aussi efficients que sur les autres évolutions de la maladie. «Ils ne sont pas parfaits, mais ce n'est pas plus mauvais qu'avant», estime Paulette Lenert.

Afin d'encourager les résidents à se tourner vers la troisième dose, les ministres ont notamment annoncé un renforcement des restrictions sanitaires pour le secteur de l'horeca. Ainsi, à partir de samedi, les personnes n'ayant pas reçu leur injection complémentaire devront se soumettre à un test rapide pour pouvoir s'installer à la table d'un café ou d'un restaurant.

