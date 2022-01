Le Laboratoire national de santé assure que, depuis les derniers jours de 2021, la nouvelle souche dominante dans les nouveaux cas covid+ au Luxembourg est bien l'Omicron.

Covid-19 au Luxembourg

Omicron a vite pris le dessus sur le variant Delta

D'une semaine à l'autre, les analyses du LNS ont vu bondir la présence du variant Omicron. La souche, découverte en Afrique du Sud fin novembre et au Luxembourg mi-décembre, a même multiplié par deux son influence parmi les nouvelles infections covid au Grand-Duché. Ainsi, alors que vers Noël la dernière mutation recensée ne représentait que 37% des contaminations, au Nouvel An et les jours suivants le Laboratoire national de santé estime qu'elle était à l'origine de 74,9% des derniers cas covid+. La domination a donc eu lieu à la même période qu'en France.





