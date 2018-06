L'association Omega 90 soutient les malades en phase terminale et leurs familles. L'année dernière, 127 patients ont été suivis pendant leurs dernières semaines.

Luxembourg 2 min.

Omega 90: une fin en douceur

L'association Omega 90 soutient les malades en phase terminale et leurs familles. L'année dernière, 127 patients ont été suivis pendant leurs dernières semaines.

Les personnes en phase terminale ont souvent du mal à faire face à leur décès imminent. "La plupart des victimes ont alors besoin d'un accompagnement", explique le président d'Omega 90, Roger Molitor. Et c'est ce que l'association offre: environ 70 bénévoles et 55 employés aident les gens à la fin de leur vie. "Nous voulons les sortir de l'isolement et essayer de leur montrer que, malgré leur maladie, ils sont toujours importants pour la société."

Au total, 6.800 heures de bénévolat ont été effectuées au cours de l'année écoulée - environ la moitié dans les hôpitaux (49%). Mais aussi dans les maisons de soins infirmiers (22%), chez les personnes touchées (5%) et à la maison Omega (24%). Ce résultat ressort du rapport annuel de l'association, qui a été présenté mercredi matin.

Accompagnement sur le chemin final

Chez Omega, l'association offre des soins palliatifs aux personnes touchées. 15 chambres individuelles sont disponibles et l'année dernière, 127 patients ont été pris en charge. Ainsi, il y avait plus de personnes admises à la Maison Omega en 2017 que l'année précédente (109).

La plupart d'entre eux (35%) sont restés dans la structure entre une semaine et un mois - 30% sont restés moins d'une semaine. L'âge moyen des personnes touchées était d'environ 73 ans.

Omega 90 offre également un soutien aux proches. Le Service de Consultation accompagne la famille après ou en cas de perte imminente d'un être cher. En plus de consultations individuelles, des groupes de conseil pour le deuil sont disponibles pour les enfants et les adultes. Au total, les employés du service 1 ont soigné 143 personnes. Dont 95 enfants et adolescents.

Les dépenses du syndicat se sont élevées en 2017 à 5,6 millions d'euros. Omega 90 est largement financé par le fonds de santé CNS, le ministère de la Famille et le ministère de la Santé. Mais les dons constituent également une partie importante du budget, selon la directrice de l'association, Christine Dahm. Ceux-ci s'élevaient à 676.000 euros l'an dernier, couvrant 12% des dépenses.



Plus d'informations sur: www.omega90.lu

