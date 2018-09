Ce week-end, les passionnés de voitures et véhicules anciens ont rendez-vous dans le sud pour l'Oldtimerday qui, comme son nom ne l'indique pas, dure deux jours.

Oldtimerday: le musée roulant fait escale à Niederkorn

(ChB) - La Fédération luxembourgeoise des associations de collectionneurs de véhicules historiques (LOF) a été fondée en 1992 et réunit les associations et clubs luxembourgeois de propriétaires de véhicules historiques.

Elle compte 56 associations membres soit plus de 3.600 personnes et 6.000 véhicules!

L'objectif de l'Oldtimerday Luxembourg est de promouvoir et de partager la passion pour les véhicules historiques, ainsi que de défendre le droit de rouler avec les véhicules anciens sur les routes.

Au programme de l'Oldtimerday ce week-end: rencontres, randonnées, visites de musées, bourses d'échange, journées portes-­­ ouvertes, visites, etc. Consultez le programme détaillé de ce dimanche et le site de la manifestation pour plus d'informations.