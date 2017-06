(ChB) - L’OGBL vient d’apprendre que suite aux mesures d’épargne mises en œuvre par l’université du Luxembourg, sur recommandation du cabinet de conseil McKinsey, deux sous-traitants de l’université ont procédé à des licenciements. Le syndicat s'insurge:

"Selon nos informations, 4 agents de nettoyage et 2 agents de sécurité seraient licenciés, 4 agents de nettoyage connaîtraient une réduction de leur temps de travail et une baisse de salaire conséquente."

Une ligne rouge à ne pas franchir

L'OGBL avait prévenu qu’il n’accepterait aucun licenciement dû au plan de rigueur: "une ligne rouge à ne pas franchir" pour cet établissement public, qui a externalisé un certain nombre de services.

Le syndicat dénonce le fait que ce soit les sous-traitants qui soient aussi durement frappés: "Il est particulièrement ignoble que ce soit ce personnel, la partie la plus vulnérable des personnes qui travaillent à l'université, qui soit frappé le plus fortement par un plan d’épargne, dont la nécessité est loin d’être évidente au vu de la situation financière affichée (budget 2017 en équilibre, léger excédent en 2016, niveau élevé de réserves).

"Il est surtout inacceptable que le personnel de nettoyage et de sécurité doive payer pour les erreurs de management qui ont mené à la situation actuelle! Les trois syndicats concernés de l’OGBL appellent l'université à prendre sa responsabilité sociale et à intervenir auprès de ses sous-traitants pour demander l’annulation des licenciements et des diminutions involontaires du temps de travail et d’intégrer les personnes concernées en tant que salariés de l'université."