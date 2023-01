Jeudi, le gouvernement a discuté de l'avenir de l'agriculture avec les représentants du secteur. Les jeunes agriculteurs ont profité de l'occasion pour faire passer quelques revendications.

Luxembourg 8 3 min.

Sommet de l'agriculture

«Offrir des perspectives aux jeunes agriculteurs»

Michèle GANTENBEIN Jeudi, le gouvernement a discuté de l'avenir de l'agriculture avec les représentants du secteur. Les jeunes agriculteurs ont profité de l'occasion pour faire passer quelques revendications.

En août, les syndicats d'agriculteurs avaient réclamé un sommet de l'agriculture «parce qu'avec la loi d'orientation agricole, la directive nitrates et les défis environnementaux et climatiques, de multiples problématiques se sont posées à nous», a déclaré jeudi Camille Schroeder, président de l'Alliance paysanne, à l'issue de ce même sommet que les représentants des agriculteurs ont dû attendre six mois.

Les jeunes agriculteurs expriment leur ras-le-bol Dans la nuit de jeudi à vendredi, les jeunes agriculteurs et les jeunes viticulteurs ont dressé des croix vertes et des bottes rouges le long des routes. Ils sont en colère à cause de la nouvelle loi agricole.

L'agriculture est un acteur économique important et les échanges avec le secteur sont essentiels, a déclaré le Premier ministre Xavier Bettel (DP) lors d'une conférence de presse après le sommet de trois heures et demie, prévu pour durer deux heures. Selon lui, il est faux de penser que les agriculteurs ont un problème avec la protection de l'environnement. «Les premiers à souffrir du changement climatique sont les agriculteurs et les viticulteurs», a déclaré Bettel.

8 Le gouvernement était représenté par le Premier ministre Xavier Bettel (DP), le ministre de l'Agriculture Claude Haagen (LSAP) et la ministre de l'Environnement Joëlle Welfring (Déi Gréng). Photos: Gerry Huberty

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le gouvernement était représenté par le Premier ministre Xavier Bettel (DP), le ministre de l'Agriculture Claude Haagen (LSAP) et la ministre de l'Environnement Joëlle Welfring (Déi Gréng). Photos: Gerry Huberty Le gouvernement était représenté par le Premier ministre Xavier Bettel (DP), le ministre de l'Agriculture Claude Haagen (LSAP) et la ministre de l'Environnement Joëlle Welfring (Déi Gréng). Photos: Gerry Huberty Le gouvernement était représenté par le Premier ministre Xavier Bettel (DP), le ministre de l'Agriculture Claude Haagen (LSAP) et la ministre de l'Environnement Joëlle Welfring (Déi Gréng). Photos: Gerry Huberty Le gouvernement était représenté par le Premier ministre Xavier Bettel (DP), le ministre de l'Agriculture Claude Haagen (LSAP) et la ministre de l'Environnement Joëlle Welfring (Déi Gréng). Photos: Gerry Huberty Le gouvernement était représenté par le Premier ministre Xavier Bettel (DP), le ministre de l'Agriculture Claude Haagen (LSAP) et la ministre de l'Environnement Joëlle Welfring (Déi Gréng). Photos: Gerry Huberty Le gouvernement était représenté par le Premier ministre Xavier Bettel (DP), le ministre de l'Agriculture Claude Haagen (LSAP) et la ministre de l'Environnement Joëlle Welfring (Déi Gréng). Photos: Gerry Huberty Le gouvernement était représenté par le Premier ministre Xavier Bettel (DP), le ministre de l'Agriculture Claude Haagen (LSAP) et la ministre de l'Environnement Joëlle Welfring (Déi Gréng). Photos: Gerry Huberty Le gouvernement était représenté par le Premier ministre Xavier Bettel (DP), le ministre de l'Agriculture Claude Haagen (LSAP) et la ministre de l'Environnement Joëlle Welfring (Déi Gréng). Photos: Gerry Huberty

Outre les modifications de la loi agraire sur lesquelles le gouvernement et les représentants des agriculteurs s'étaient déjà mis d'accord avant le sommet, le thème de l'agriphotovoltaïque, c'est-à-dire l'utilisation de surfaces pour la production agricole tout en produisant de l'énergie, a fait l'objet d'intenses discussions jeudi.

Table de l'avenir de l'agriculture

À la demande des jeunes agriculteurs, il a été décidé d'introduire une table de l'avenir de l'agriculture qui, contrairement au sommet agricole, se tiendra régulièrement et à laquelle participeront, à l'instar du conseil citoyen sur le climat, non seulement les administrations, mais aussi les agriculteurs et d'autres organisations de la société civile. Cette réunion doit permettre de discuter de l'orientation et des objectifs dans les différents domaines agricoles, «afin que les exploitations aient une sécurité de planification», a déclaré le président des Jeunes Agriculteurs, Luc Emering.

L'important est de maintenir les exploitations familiales et de leur permettre de vivre de leur activité et d'offrir des perspectives aux jeunes agriculteurs. Claude Haagen, ministre de l'Agriculture (LSAP)

Il a en outre demandé au gouvernement de ne pas surbureaucratiser l'agriculture en ce qui concerne le monitoring prévu pour mesurer les taux d'émission d'ammoniac et de veiller à la cohérence juridique, c'est-à-dire d'harmoniser la loi sur la protection de la nature avec les dispositions de la loi agricole.

Le plafonnement du cheptel est maintenu

Le plafonnement du cheptel à cinq unités de travail (environ 160 vaches laitières) prévu par la loi agraire est maintenu, ce qui signifie que les exploitations ne peuvent pas augmenter leur cheptel au-delà de cette taille. Il est important de «maintenir les exploitations familiales et de leur permettre de vivre de leur activité et d'offrir des perspectives aux jeunes agriculteurs», a souligné le ministre de l'Agriculture Claude Haagen (LSAP).

La ministre de l'Environnement Joëlle Welfring (Déi Gréng) a donné rendez-vous aux représentants des agriculteurs en mars afin d'échanger avec eux sur la mise en œuvre de la directive européenne sur les nitrates. Elle a promis de limiter les charges administratives dans ce domaine également.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Mélodie Mouzon

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.