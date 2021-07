Neuf mois après avoir publié une première série d'annonces de recrutement, l'administration dédiée au chef de l'Etat cherche à nouveau à se renforcer. Avec des profils divers puisque les recherches concernent aussi bien des informaticiens qu'un agent de charge.

Le Grand-Duc cherche à nouveau du personnel

Jean-Michel HENNEBERT Neuf mois après avoir publié une première série d'annonces de recrutement, l'administration dédiée au chef de l'Etat cherche à nouveau à se renforcer. Avec des profils divers puisque les recherches concernent aussi bien des informaticiens qu'un agent de charge.

Bien que prestigieuse, la Maison du Grand-Duc semble avoir des difficultés à trouver les bons profils pour mener à bien ses missions. Preuve en est la publication par la nouvelle administration au service du chef de l'Etat d'une nouvelle série d'offres d'emploi qui comporte des profils déjà recherchés en octobre dernier. C'est notamment le cas du poste de responsable de la communication ou d'archiviste.

A noter que les annonces mises en ligne dressent en creux les développements souhaités par Yuricko Backes, maréchale de la Cour, puisque sur les huit profils recherchés, trois ciblent la gestion et la conservation des archives du Grand-Duc et deux concernent des ingénieurs en informatique qui auront notamment pour mission de mettre en place et de gérer des «procédures de sécurité et de protection des données».

Le reste des annonces est plutôt dédié à la gestion quotidienne de l'administration. Que ce soit par la recherche d'un(e) chef de régie et des infrastructures, chargé(e) de «la coordination et du fonctionnement des régies du palais grand-ducal, du château de Colmar-Berg et du château de Fischbach» ou d'un agent de charge. Sa mission consistera à «assurer le nettoyage minutieux et l'entretien des parties publiques et privées du château/palais».

Si seuls des candidats ayant un statut de fonctionnaire, fonctionnaire-stagiaire ou employé de l'Etat peuvent postuler à ces postes, ils devraient une nouvelle fois être nombreux à postuler. Lors de la première vague de recrutement, quelque 900 postulants s'étaient manifestés pour une quinzaine de postes ouverts. Créée par arrêté grand-ducal le 9 octobre 2020, la Maison du Grand-Duc constitue la réponse politique au rapport Waringo, premier du nom, face aux dysfonctionnements observés au sein de la Cour grand-ducale.

Dotée d'un budget de 20 millions d'euros, la nouvelle administration doit permettre de faire une distinction claire et nette entre les missions constitutionnelles du chef de l'Etat et les engagements personnels du couple grand-ducal. Un objectif qui peine encore à être pleinement réalisé, comme le révèle le couac enregistré en début d'année autour de l'interview accordée par le couple grand-ducal à Paris Match. Car si le Grand-Duc est autorisé à s'exprimer librement sur des questions privées, il ne l'est pas lorsqu'il s'exprime en tant que chef de l'Etat. Dans ce cas, ses déclarations doivent être validées par le gouvernement.

