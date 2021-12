Les parcs naturels de l'Our et de la Haute-Sûre intensifient leur collaboration dans le cadre du pacte climatique 2.0.

Une alliance environnementale

Offensive climatique en Oesling

Les parcs naturels de l'Our et de la Haute-Sûre intensifient leur collaboration dans le cadre du pacte climatique 2.0.

Le gouvernement luxembourgeois veut faire des économies, non pas sur les dépenses financières, mais sur les émissions de CO2. D'ici 2030, les émissions doivent diminuer de 55%. Pour atteindre cet objectif ambitieux, l'aide des acteurs régionaux et locaux est nécessaire.

Parmi eux, les deux parcs naturels de l'Our, dont les membres sont: Clervaux, Kiischpelt, Parc Hosingen, Pütscheid, Tandel, Ulflingen, Vianden et Wintger ainsi que Weiswampach en tant que partenaire. Sans oublier également la Haute-Sûre, dont les membres sont: Bauschleiden, Esch/Sûre, la commune du lac de barrage, Wiltz et Winseler ainsi que Goesdorf en tant que partenaire.

Dans ce contexte, les représentants des différentes communes ont récemment convenu d'une collaboration régionale dans le cadre du pacte climatique 2.0. Martin Hamm dans le parc naturel de l'Our et Anita Lanners dans le parc naturel de la Haute-Sûre sont responsables des conseils techniques en matière de climat pour les communes. «Nous constatons qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire en matière de prévention des déchets, on recycle certes beaucoup, mais ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan», explique Anita Lanners.

C'est pourquoi, outre la prévention des déchets, il faut miser davantage sur la recyclabilité. Une analyse du cycle de vie est visée. Anita Lanners cite l'exemple d'une chaise en bois qui, dans l'idéal, ne tient que par quelques vis. Lorsque l'assise est affaissée, la chaise peut être démontée et les différents morceaux de bois et de métal peuvent être traités différemment. «Il est également possible d'utiliser des matériaux isolants de cette manière, afin de pouvoir les démonter facilement par la suite», ajoute Martin Hamm.

Afin de réduire au maximum la bureaucratie pour les communes, celles-ci devraient établir un cahier des charges avec des critères de durabilité et l'envoyer à tous les fournisseurs. Au parc naturel de l'Our, on s'efforce d'introduire une analyse du cycle de vie. Il s'agit d'un bilan énergétique systématique des produits tout au long de leur cycle de vie, qui est déterminé par un facteur. Ce facteur est par exemple défini par la quantité de CO2 émise lors de la fabrication du produit. Le parc naturel de l'Our veut montrer l'exemple, c'est pourquoi lors de l'achat de l'équipement de bureau pour les nouveaux locaux du centre culturel de Hosingen, on a veillé à ce que ce facteur soit le plus bas possible.

L'idée n'est pas de mettre les communes sous tutelle, mais les conseiller pour qu'elles atteignent les objectifs climatiques. «En 2030, nous aurons besoin de beaucoup plus d'électricité, que ce soit en raison de l'électrification des transports, de l'augmentation du nombre de pompes à chaleur ou de la numérisation», souligne Martin Hamm.

Promouvoir les énergies renouvelables

Pour réussir le tournant énergétique, il faut développer massivement les énergies renouvelables. En ce qui concerne les installations photovoltaïques, il existe encore un énorme potentiel sur les toits des grands bâtiments, qu'ils soient publics ou privés. «Les primes sont pourtant élevées, c'est pourquoi il est incompréhensible que le taux ne soit pas beaucoup plus élevé», explique Lanners. A cela s'ajoutent une connaissance insuffisante de la performance de telles installations ainsi que des craintes infondées en matière de sécurité en ce qui concerne la protection contre les incendies.

Selon Hamm, cela est en partie dû à une désinformation ciblée de la part de groupes de pression, comme cela a été le cas par moment en ce qui concerne les émissions d'infrasons des éoliennes. Pour toute personne souhaitant réduire son empreinte carbone, les experts recommandent d'utiliser le calculateur de l'Office fédéral de l'environnement. Cet outil permet non seulement de calculer sa propre empreinte, mais aussi de recevoir des propositions concrètes sur la manière de rendre sa vie plus durable. Rendez-vous sur https://uba.co2-rechner.de

