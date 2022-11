Les pays du Benelux et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont posé au Luxembourg la première pierre d'une stratégie commune pour le vélo.

La mobilité douce en ligne de mire

«Oeuvrer pour un Benelux vert, sûr et compétitif»

(fh) - Dans le cadre de la présidence luxembourgeoise du Comité des ministres du Benelux, le Premier ministre Xavier Bettel (DP) a reçu lundi ses homologues néerlandais et belge, Mark Rutte et Alexander De Croo, au château de Bourglinster.

Les discussions ont porté sur l'actualité politique européenne et la coopération au sein du Benelux, tout en mettant l'accent sur la nécessité de sortir plus fort de la pandémie, «d'œuvrer pour un Benelux vert, sûr et compétitif et de favoriser les synergies avec les régions voisines».

Réunion de travail en marge

La rencontre des trois Premiers ministres a été suivie d'une réunion de travail à laquelle ont participé le ministre-président du Land allemand de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst, et le président du conseil régional de la région française Grand Est et président en exercice du Sommet de la Grande Région, Jean Rottner.

A cette occasion, les pays du Benelux et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont décidé de mettre en place une stratégie commune pour le vélo, avec de nouvelles initiatives, dans le but de promouvoir l'utilisation de la bicyclette. Cette stratégie doit avoir valeur de modèle pour l'UE.

