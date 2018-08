130 pompiers de 15 centres d'intervention ont été déployés entre Schlindermanderscheid et Consthum à cause d'un incendie de forêt depuis ce vendredi. Samedi matin, le feu a été officiellement éteint à 9h20.

Luxembourg 19 3 min.

Oesling: les pompiers ont réussi à maîtriser l'incendie

Plus de 100 pompiers ont combattu un grand incendie de forêt entre Schlindermanderscheid et Consthum. Une superficie totale d'une dizaine d'hectares ont été brûlés. Ce samedi matin, l'incendie a été officiellement éteint à 9 h 20.

(str/SH) - Près de 130 pompiers sont intervenus pendant des heures en raison d'un incendie de forêt entre Schlindermanderscheid et Consthum. Ce samedi matin, ils ont pu pousser un soupir de soulagement: à 9 h 20, après plus de 18 heures d'un travail acharné, l'incendie a été officiellement éteint. Néanmoins, certaines équipes de sauvetage resteront sur place pour empêcher à de petits incendies de s'enflammer de nouveau.



[Waldbrand #7] A 9h20 le COS a annoncé que le feu de forêt de Schlindermanderscheid était éteint. 10 hectares impactés. Des équipes restent sur place à des fins de contrôle. Merci à tout le personnel engagé depuis hier dans ces difficiles conditions. #CGDIS — CGDIS (@CGDISlux) August 4, 2018

Vers 14h50 ce vendredi après-midi, une alarme a été reçue par le centre de contrôle des services de secours : Une colline entière, sèche et boisée, était en flammes entre Schlindermanderscheid et Consthum, en plein milieu d'une ligne à haute tension du Creos.

Immédiatement, environ 100 pompiers et secouristes ont été mobilisés avec 30 véhicules de secours provenant de 15 bases CGDIS : les pompiers d'Alebësch, Bettendorf, Bissen, Bourscheid, Diekirch, Fels, Goesdorf, Hosingen, Lintgen, Mersch, Mersch, Nothum, Ulflingen, Weiler, Wiltz et Wintger. Vers 18 heures, un peloton d'une trentaine de pompiers est arrivé pour prendre le relais.

6 CIS Wiltz

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. CIS Wiltz CIS Wiltz CIS Wiltz CIS Wiltz CIS Wiltz CIS Wiltz

Il a fallu trois heures aux pompiers pour au moins contenir le feu de forêt et l'empêcher de se propager davantage. Au total, une dizaine d'hectares de forêt ont été dévorés par les flammes.

Trente hommes ont été en action toute la nuit pour contrôler le feu. Ce samedi matin, ils ont été remplacés par d'autres forces d'urgence. Peu avant 8 heures, seuls de petits feux isolés étaient encore actifs. Un drone devait survoler la région ce matin pour guider les pompiers, qui sont à pied sur la pente, jusqu'à ces petits incendies.

[Waldbrand #6] 30 Pompjeeën waren d'ganz Nuecht am Asaz fir de Brand ze kontrolléieren. Et sinn nach vereenzelt kleng Brandnäschter aktiv. Eng Drone flitt de Moien erëm iwwer de Site fir d'Equippen déi zu Fouss ënnerwee sinn ze guidéieren. — CGDIS (@CGDISlux) August 4, 2018

Vendredi soir à 21h30, l'incendie n'était pas encore éteint. Une pente raide, sur laquelle le feu s'est propagé, a posé de gros problèmes aux pompiers. En raison du temps très chaud et du fait que certaines parties de l'incendie ne pouvaient être atteints qu'à pied, le travail d'extinction s'est avéré extrêmement pénible. Par mesure de précaution, une autre ambulance avec un médecin d'urgence a été envoyée sur les lieux de l'incendie pour s'occuper des pompiers.



6 Armand Wagner

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Armand Wagner Armand Wagner Armand Wagner Armand Wagner Armand Wagner Armand Wagner

A la nuit tombée, un nouveau peloton de renfort composés de membres des CIS Kehlen, Hobscheid, Contern a été mis en place afin d’organiser la surveillance des différents chantiers pour la nuit avant de pouvoir reprendre activement les travaux d’extinction si nécessaire au lever du jour.

Le Commandant des opérations de secours a été soutenu par l’hélicoptère de la police puis par un drone afin de se faire une idée de l’étendue du sinistre et organiser les moyens dépêchés sur place.

Le Centre de Gestion des Opérations a été activé afin de coordonner les moyens déployés sur place et a demandé la coupure préventive de la ligne haute tension aux alentours du sinistre par Créos. Les importants moyens dépêchés sur les lieux escarpés ont combattu le foyer sur plusieurs fronts et réussi à fixer le feu après un peu moins de 3 heures.

Les pompiers ayant été confrontés à un manque d’eau sur place, le CGO a organisé une noria de fourgons pompetonne et demandé l’aide d’agriculteurs des environs et de la société privée Reiff de Troisvierges qui a mis à disposition 5 camions citernes de 19.000 litres permettant ainsi d’éviter de mobiliser des moyens d’autres Centres d’Incendie et de Secours.





[Waldbrand tëscht Schlënnermanescht a Konstem] Grouss Moyen'en op der Plaz. CGO aktivéiert. Brand nach net ënner Kontroll. Weider Renfort'en ënnerwee. pic.twitter.com/DQ9bRnsleR — CGDIS (@CGDISlux) 3. August 2018

[update Waldbrand] 8 hectares impactés par le feu. Les pompiers tentent de fixer le feu par deux fronts. Travaux d'extinction ralentis par le manque d'eau sur place. Camions citernes en route. pic.twitter.com/Ml4pzyy2BT — CGDIS (@CGDISlux) 3. August 2018





[Waldbrand #3] D'Firma Reiff vun Ëlwen huet 5 Waasserfässer vun jeeweils 19.000 m3 Waasser op der Plaz geschéckt fir d'Läschaarbechten ze ënnerstëtzten. — CGDIS (@CGDISlux) 3. August 2018





[Waldbrand #4] Peloton de renfort avec 30 pompiers arrivés sur place pour relever la 100aine de personnel engagée depuis le milieu d'après-midi. Ravitaillement également organisé. #CGDIS #CGO pic.twitter.com/qde6eWHTSw — CGDIS (@CGDISlux) 3. August 2018









Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.