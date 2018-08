Un grand nombre de pompiers a lutté contre un grand incendie de forêt dans le nord du pays qui s'est déclaré ce vendredi après-midi.

Oesling: 130 pompiers luttent contre un incendie de forêt

Ce vendredi après-midi, les pompiers de Berdorf, Bourscheid, Diekirch, Ettelbrück, Goesdorf, Hosingen, Ulflingen, Weiler, Wiltz et Wintger ont été en action près de Schlindermanderscheid.

Le feu de forêt sur une colline entre Schlindermanderscheid et Consthum n'était à 21 heures toujours pas éteint.



Les 130 pompiers engagés font face à une propagation parcellaire du foyer par des sous-bois très escarpés. Une ambulance supplémentaire avec un médecin généraliste First Responder ont été dépêchés afin de contrôler l’état de santé des équipes sur place qui sont éprouvées par les conditions météorologiques et les efforts fournis afin d’éteindre les foyers uniquement accessibles à pied.



A la nuit tombée, un nouveau peloton de renfort composés de membres des CIS Kehlen, Hobscheid, Contern a été mis en place afin d’organiser la surveillance des différents chantiers pour la nuit avant de pouvoir reprendre activement les travaux d’extinction si nécessaire au lever du jour.



Le Commandant des opérations de secours a été soutenu par l’hélicoptère de la police puis par un drone afin de se faire une idée de l’étendue du sinistre et organiser les moyens dépêchés sur place.



Le Centre de Gestion des Opérations a été activé afin de coordonner les moyens déployés sur place et a demandé la coupure préventive de la ligne haute tension aux alentours du sinistre par Créos. Les importants moyens dépêchés sur les lieux escarpés ont combattu le foyer sur plusieurs fronts et réussi à fixer le feu après un peu moins de 3 heures.



Les pompiers ayant été confrontés à un manque d’eau sur place, le CGO a organisé une noria de fourgons pompetonne et demandé l’aide d’agriculteurs des environs et de la société privée Reiff de Troisvierges qui a mis à disposition 5 camions citernes de 19.000 litres permettant ainsi d’éviter de mobiliser des moyens d’autres Centres d’Incendie et de Secours.

