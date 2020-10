Son nom est Artemis. Ce programme dirigé par la Nasa vise à un retour de l'homme sur le satellite de la Terre d'ici 2024. Franz Fayot, le ministre de l'Économie a signé mardi l'accord qui formalise la collaboration entre la Nasa et l'agence spatiale luxembourgeoise.

Objectif Lune pour la Luxembourg Space Agency

Jean-François COLIN Son nom est Artemis. Ce programme dirigé par la Nasa vise à un retour de l'homme sur le satellite de la Terre d'ici 2024. Franz Fayot, le ministre de l'Économie a signé mardi l'accord qui formalise la collaboration entre la Nasa et l'agence spatiale luxembourgeoise.

Entre le Luxembourg et l'espace, c'est déjà une longue histoire d'amour. Chacun garde en mémoire le «space mining», le projet d'exploitation des ressources spatiales cher à Etienne Schneider avec l'implantation fin 2019 au Luxembourg du «Centre européen d'innovation pour les ressources spatiales». Le mois dernier, le satellite ESAIL de la société Luxspace était mis sur orbite depuis le Centre spatial de Kourou. Sans oublier la (très) longue saga du satellite militaire LUXEOSys. Cette fois, il est question de (re)marcher sur la Lune...

Baptisé «Artemis», le programme dirigé par la Nasa prévoit d'amener un équipage américain - dont la première femme de l'Histoire - sur le sol lunaire d'ici 2024, avec l'objectif à long terme d'y installer une station permanente. Ce, afin de préparer les futures missions vers la planète Mars. La Nasa y associe sous le nom d'«Accords Artemis» huit agences spatiales du monde entier qui souhaitent prendre part au projet.

Parmi elles précisément, la Luxembourg Space Agency, choisie principalement grâce aux «connaissances luxembourgeoises dans le domaine des ressources spatiales», a confirmé mardi le ministère de l'Économie dans un communiqué. Il est vrai que depuis le lancement de l'initiative SpaceResources.lu en 2016, le Luxembourg a consolidé sa renommée internationale dans le secteur spatial.

Franz Fayot (LSAP), le ministre de l'Économie a déclaré mardi lors de la signature des accords que ceux-ci «sont en lien avec les efforts engagés par le Luxembourg pour soutenir l'exploration spatiale», et plus particulièrement «l'utilisation des ressources dans l'espace, au bénéfice de l'humanité.» Pour rappel, Eugene Cernan et Harrison Schmitt sont les derniers hommes à avoir posé le pied sur la Lune. C'était le 14 décembre 1972.

