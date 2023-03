Découvrez ces camions de restauration locaux qui proposent des plats asiatiques, géorgiens, italiens, argentins, africains et syriens, ou encore des hamburgers, des pizzas et des poissons-frites gastronomiques.

Luxembourg 14 min.

Bons plans

Où trouver les meilleurs food trucks du Luxembourg?

Sarita RAO Découvrez ces camions de restauration locaux qui proposent des plats asiatiques, géorgiens, italiens, argentins, africains et syriens, ou encore des hamburgers, des pizzas et des poissons-frites gastronomiques.

Il fut un temps où les food trucks étaient synonymes de nourriture de mauvaise qualité et de normes d'hygiène douteuses.



Huit conseils pour les gourmets au Luxembourg Vous avez toujours voulu savoir comment le houblon est mis en bouteille ou comment le fromage de Berdorf est fabriqué ? Alors nous avons pour vous les excursions idéales pour le week-end.

Les choses ont bien changé depuis lors, et au Luxembourg, vous trouverez toute une série de food trucks dans la ville et ses environs, ainsi que dans les régions, proposant des plats délicieux, bios, d'origine locale et fraîchement préparés.

Nous vous recommandons de consulter les liens de cet article pour être certains des adresses, car les food trucks changent souvent de lieu d'implantation.

Festivals de street food et de foodtruck

Vous pouvez trouver de nombreux food trucks pour déguster des mets variés lors de nombreux festivals et événements, notamment le festival Eat It aux Rotondes en avril, et le festival Foodtruck and Music de cette année en juillet à Boevange-sur-Attert. Il y a pour l’occasion un village alimentaire avec de nombreux camions, plusieurs DJs qui font de la musique, ainsi qu'un coin pour les enfants avec un château gonflable et des jeux.

En attendant son retour, voici une liste de food trucks, ce qu'ils proposent et où vous pouvez les trouver.

LëtzeBurger

Felix et Pol servent des galettes 100% bœuf dans plusieurs endroits au Luxembourg, dont leur nouveau restaurant à Saeul, ainsi que dans trois food trucks. En plus du burger traditionnel, vous pouvez essayer le steak Black Angus ou les variétés végétaliennes et végétariennes, avec des garnitures supplémentaires comme le guacamole, le piment ou un œuf au plat.

Il existe également un menu étudiant à 5 euros comprenant un burger, des frites et une boisson. Vous les trouverez tous les jours au 120 route d'Arlon à Strassen de 11h30 à 22h, et également tous les jours à l'aéroport (4 rue de Trèves) de 11h30 à 18h.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de instagram. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Un troisième camion est à Bourmicht Garnich le lundi de 11h30 à 13h30, puis de 17h30 à 20h30. Le mardi, il se rend à la Cloche d'Or de 11h30 à 13h30, et au lycée Mamer de 18h à 21h. Le mercredi, il est au Kirchberg Auchan de 11h30 à 15h. Le jeudi, il est à ArcelorMittal Esch de 11h30 à 13h30, et à Bettembourg de 18h à 21h. Enfin, dernier arrêt à Bertrange de 18h à 21h le vendredi. Vous trouverez les adresses exactes de ces sites ici.

Fish & chips celtiques

Le poisson frit et les frites fraîchement panées à la bière sont arrivés au Luxembourg grâce à ce food truck, qui les sert en petites et grandes quantités, avec un accompagnement de pois chiches, et si vous avez envie d'un dessert - ils proposent des barres de Mars et de Snickers frites.

Ils sont ouverts le midi de 12h à 14h et le soir de 17h à 20h30. Vous les trouverez à Munsbach pour le déjeuner et le dîner le mardi, à Roude Leiw à Hamm le mercredi midi, et rue Erasme en ville le jeudi midi. Le jeudi soir et pour le déjeuner et le dîner, ils sont situés sur le parking à côté de la SNCT à Sandweiler.

Lire aussi: Les amateurs de vin trouveront leur bonheur dans ces adresses de la capitale

Gingerhead

Des burgers à gogo dans ce food truck populaire qu'est Gingerhead. Le smashed burger est composé de deux galettes de bœuf, de cheddar, et vous pouvez choisir d'ajouter des oignons, du bacon, des cornichons ou des jalapenos. Le veggie burger est composé d'une galette de lentilles, d'une tapenade de tomates et d'emmental, et si vous avez besoin de quelque chose pour faire passer le tout, l'équipe vend aussi des bières artisanales.

En «mode hiver», vous ne pouvez déguster leurs burgers que le vendredi midi au 1 rue Christophe Plaintain, à Gasperich. Cependant, ils se présentent à des événements et à d'autres endroits, alors gardez un œil sur leur page Facebook pour plus de détails.

Las Maracas

Quesadillas et tacos de poulet, porc et bœuf, salade de cactus avec un choix de sauces rouge, verte, chipotle ou habanero sont au menu de ce food truck, ainsi que des spécialités hebdomadaires.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de instagram. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Si vous avez envie de manger mexicain à l'heure du déjeuner (de 11h30 à 14h), rendez-vous au Kirchberg (rue Edward Steichen) le mardi et le mercredi et dans la zone d'activités de Capellen le jeudi.

So Food

Servant une grande variété de burgers, le très apprécié camion So Food, créé par Greggory Hell, qui a également fondé la Luxembourg Food Truck Association, est de retour!

Vous pouvez le voir actuellement le soir de 18h30 à 20h30 à Zoufftgen, juste de l'autre côté de la frontière de Dudelange. Le midi, de 11h30 à 13h45, vous les trouverez à Leudelange le mercredi, au Findel le jeudi et à la Cloche d'Or le vendredi. Vous pouvez obtenir les adresses exactes ici.

Pizzaguy

Essayez les boules de pizza ou les nombreuses pizzas aux noms de popstars, de Santana (thon et oignons) à Mick Jagger (champignons et jambon) en passant par Yoko Ono (fromage de chèvre et tomates séchées).

Vous le trouverez du lundi au vendredi soir au 6 rue de la Gare à Junglinster de 17h15 à 21h00, et le midi du lundi au mercredi au même endroit de 11h30 à 14h00.

Michelin décerne un Bib Gourmand à un restaurant luxembourgeois Le célèbre guide français a dévoilé sa sélection des Bib Gourmand, récompensant les tables proposant un bon rapport qualité/prix en Belgique et au Luxembourg. Un seul restaurant luxembourgeois a raflé la récompense.

Chef Guo

Des nouilles à profusion dans de nombreux styles, du Sao Kao (BBQ) à l'aigre-doux, en passant par la noix de coco, le Sichuan, l'Inde épicée, la Thaïlande ou les spécialités de la maison. Le chef Guo est aussi très prisé.

Le midi, le camion est ouvert de 11h à 14h et le soir de 17h30 à 20h30. Vous le trouverez à Hamm le lundi midi, à Leudelange le mardi midi et à Bissen le soir, à Findel le mercredi midi et à Alzingen le soir, à Schuttrange le jeudi midi et à Garnich le soir, à Cloche d'Or le vendredi midi et à Alzingen le soir. Vous trouverez une liste d'adresses exactes en haut de sa page Facebook.

Sabores de Argentina

On y trouve des empanadas faits maison, soit avec de la viande, des poivrons, des oignons et des olives, soit avec de la citrouille, du fromage, du maïs et du poivre, et de la saucisse argentine dans du pain nappé de sauce criolla ou un sandwich Milanesa au bœuf.

Vous pouvez prendre des frites ou une sauce chimichurri, un ragoût de lentilles, de bœuf et de porc, de chorizo, de lard, de carotte, d'oignon, d'ail et de persil, ou un autre plat de maïs, de pois chiches, de haricots, de courges, de bœuf et de porc, de chorizo, de lard, d'oignon, de poivrons, d'ail et de persil. Ils proposent également des friandises argentines.

Vous les trouverez le lundi à Bettembourg de 11h à 15h30, le mercredi au Limpertsberg (avenue Joseph Sax) de 11h à 15h et à la Villa Vauban de 11h à 17h le jeudi.

Green Mango

Quel que soit le temps, selon leur site internet, ils serviront du poulet satay, des rouleaux de printemps, du curry Panang et du pad Thai, ainsi que de nombreuses autres spécialités régionales.

Le midi, de 11h30 à 14h, vous les trouverez à Schuttrange le lundi, à Kirchberg (Crédit Suisse) le mardi, à Rothschild à Cloche d'Or le mercredi et à Strassen le jeudi (Batiself) et le vendredi (Thomas Edison).

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de instagram. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Hyde Pizza

Apparemment de passage au Luxembourg et présente dans plusieurs endroits et festivals (il est donc préférable de consulter leur site web), cette pizzeria de rue propose des bases de tomates mais aussi une base de sauce verte et une base de sauce pistache. Cette dernière est accompagnée de mozzarella et de stracciatella, de pesto et de mortadelle. La spécialité de l'été comprend des asperges vertes, de la tapenade, des pignons de pin, du zeste de citron vert et des fleurs comestibles.

Le food truck T-wraps

Des wraps de saison à base de plantes et des chips biologiques sont à la base du food truck écologique de T-wraps, qui utilise des ingrédients biologiques et des matériaux compostables pour les plats à emporter. Le Bohemian Wrapsody comprend des falafels, du houmous fait maison, des poivrons et de la salade enveloppé dans un pain plat de blé tendre. Vous pouvez également essayer les nuggets de soja frits.

Malheureusement, le camion est en réparation et pour le moment, les T-wraps ne sont pas à leurs emplacements habituels (depuis le 13 janvier). Vous pouvez consulter leur page Facebook pour les commandes en ligne et pour savoir quand ils reprendront la route.

Taza

Tahsin a grandi à Alep, où il cuisinait pour ses amis et sa famille, ce qui l'a inspiré pour ouvrir son food truck à Bertrange. Ouvert du lundi au vendredi de 10h30 à 14h30 au 10 rue des Mérovingiens, il propose des plats syriens tels que des wraps au falafel et au shish, des paninis au sujuk et des manakish au fromage épicé.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de instagram. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

De'Reiskocher

Premier food truck indonésien au Luxembourg, De'Reiskocher a été ouvert par Tita et Sylvian en août 2020, et sert du tofu frit rempli de germes de soja et bien sûr, beaucoup de riz. Essayez le bamki goreng, ou un bol de riz au poulet, aux crevettes ou aux champignons, et des collations, notamment des rouleaux de printemps. Vous les trouverez à Heiderscheid le mardi et le jeudi de 11h30 à 14h.

Tabor Food Concept

Les gens ne tarissent pas d'éloges sur ce camion qui sert des spécialités éthiopiennes, notamment une crêpe fermentée à base de farine de teff appelée Inerja, le ragoût de bœuf haché épicé Kitfoo, le plat national de poulet dans une sauce épicée appelé Doro Wat, et leur bœuf et leur agneau sautés.

Vous pouvez les retrouver du lundi au mercredi et le vendredi à différents endroits du Kirchberg, et le jeudi à la Cloche d'Or de 11h30 à 14h30.

Home Flavours

Avez-vous déjà goûté à la cuisine géorgienne? Si ce n'est pas le cas, vous ratez vraiment quelque chose. Ce camion-restaurant propose une excellente cuisine traditionnelle sous forme de poulet frit épicé à la sauce aux noix (Satsivi), de viande hachée aux graines de grenade (Abkhazura) et de boulettes géorgiennes (Khikhali).

Il y a aussi des pains fourrés (Kubderi à la viande, Khachapuri au fromage) et des plats végétariens comme l'Adjab Sandali avec des aubergines, des poivrons et des tomates rôtis mélangés à de l'ail, de la coriandre et du basilic, et le Phaki, fait d'épinards ou de betteraves avec des noix et de la grenade.

Si vous n'avez pas envie de ces plats, ils servent également de la nourriture grecque, notamment du poulet Souvlaki, du gyro et de la pita club. Vous les trouverez à l'heure du déjeuner de 11h30 à 14h00 au Kirchberg le lundi et le jeudi et au Findel le mardi et le mercredi, ainsi qu'à Strassen le jeudi soir de 18h à 21h. Vous pouvez consulter les adresses exactes ici.

Verace

Recommandé par les lecteurs, ce food truck de pizzas au feu de bois propose les garnitures habituelles ainsi qu'une pizza de la semaine. Le midi, de 12h à 14h, vous les trouverez au Kirchberg le lundi, à l'aéroport et dans ses environs le mardi et le mercredi et à Schuttrange le jeudi.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de instagram. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Le soir, de 18h à 21h, ils sont à Bertrange le lundi, à Strassen le mardi, à Bettembourg le mercredi et à Alzingen le jeudi. Vous pouvez trouver des détails sur les lieux et un menu sur la page Facebook.

Amore al Dente

La mission d'Amore al Dente est de vous surprendre chaque jour avec un plat de pâtes qui ravira votre palais. Choisissez parmi les sauces de saison et ajoutez un pain plat piada. Vous les trouverez pour le déjeuner de 12h à 14h le mardi et le jeudi au Kirchberg, le mercredi à Esch-sur-Alzette et le vendredi au Findel. Vous trouverez les adresses exactes ici.

Nuno's Truck

Ce camion s'arrête à l'heure du déjeuner (de 11h30 à 14 h) rue Emile Bian en ville le lundi, à Schuttrange le mardi, à Steinsel le mercredi, à Contern le jeudi et à Leudelange le vendredi. Le soir, de 18h à 20h30, ils seront à Biwer le jeudi et à Grevenmacher le vendredi. Vous pouvez trouver le menu complet ici et obtenir les détails de l'adresse exacte ici.

L'Atelier du Gourmet

Pain artisanal, steak 100% pur boeuf et sauces maison sont au menu de ce food truck. Le midi, de 11h30 à 14h, vous les trouverez à Senningerberg le lundi, à Findel le mardi et le jeudi, à Cloche d'Or le mercredi et à Merl le vendredi.

Le jeudi soir, ils sont à Gavisse et le vendredi soir à Rodemack, de l'autre côté de la frontière française. Vous pouvez trouver les adresses complètes et leur itinéraire exact ici.

Burger and Co

Sandwichs, hamburgers, salades et tortillas fourrées sont servis par Burger and Co au West Side Village de Capellen ou à l'extérieur du bâtiment Ivy, les midis de la semaine.

Afrikan Gourmet

Essayez le Shaka ou le Zulu burger avec de la viande d'autruche, ou le burger végétarien au quinoa et aux lentilles avec des frites à la banane et un assortiment de différentes sauces épicées.

Malheureusement, ils sont fermés pour l'hiver, alors gardez un œil sur leur page Facebook pour connaître les dates et lieux de leur ouverture au printemps.

FoodRiders

Hamburgers de bœuf, frites maison avec la peau et rondelles d'oignon, FoodRiders propose également un burger végétalien (rempli de tranches de soja frites, de tomates, de roquette, d'oignons et de guacamole. Découvrez ici le planning à la semaine des localisations du camion.

Toujours en activité mais pas aux endroits habituels

Food Truck StrEATchef

Servir de savoureux burgers de viande et végétariens, des falafels, du chili et des soupes chaudes. Patrick et Nathalie ont une longue expérience de travail et de gestion de restaurants au Luxembourg. Pour l'instant, ils ne servent que lors des festivals, mais cela vaut la peine de faire la queue si vous vous trouvez à l'un d'entre eux.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de instagram. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Scott's Food Truck

Ce pub populaire basé à Grund dispose d'un food truck qui propose parfois une sélection savoureuse de produits issus de son barbecue à charbon de bois. Vous pouvez vérifier quand le food truck sera ouvert sur leur page Facebook, bien que la dernière fois qu'il ait servi la clientèle soit en janvier 2022, alors que les restrictions covid affectaient leur restaurant.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxembourg Times.

(Traduction: Megane Kambala)

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.