Où s'envoler depuis le Luxembourg?

Près de 300 vols sont proposés depuis le Findel ou un aéroport voisin, à moins de deux heures de route. Découvrez votre prochaine destination à l'aide de notre carte interactive.

299 destinations sont accessibles par avion depuis le Luxembourg ou depuis un proche aéroport. A moins de deux heures de route, les pays voisins proposent un vaste choix de vols, complémentaire aux 95 destinations desservies depuis le Findel.

Aux liaisons européennes s'ajoutent le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Turquie, mais aussi la Biélorussie, l'Ukraine, la Chine et les Emirats arabes unis. Des idées intéressantes pour rebondir vers d'autres contrées plus lointaines encore.

L'offre s'étend davantage d'une année à l'autre. En termes de fréquentation, l'aéroport du Findel a enregistré quatre millions de passagers l'an passé, soit 440.000 de plus qu'en 2017. Selon les données fournies par Lux-Airport, qui gère l'aéroport luxembourgeois où seize compagnies sont présentes, la destination la plus prisée depuis le Grand-Duché est Porto, suivie par Lisbonne, Munich, Francfort et Londres.

Voici les destinations proposées depuis Luxembourg Findel, Francfort Hahn, Sarrebruck, Lorraine Airport ou Bruxelles Sud Charleroi. Les vols proposés sur cette carte sont des vols directs, sans escale.

Par Adam Walder (traduction et adaptation: AF / Carte interactive: Dominique Nauroy)

