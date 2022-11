Où pouvez-vous prendre une bière et regarder la Coupe du monde, dont le coup d'envoi sera donné ce dimanche 20 novembre par le match Qatar-Équateur ?

Où regarder la Coupe du monde avec une bière?

Malgré la controverse qui entoure l'organisation de la Coupe du monde au Qatar, le coup d'envoi sera donné le dimanche 20 novembre à 17 heures par le pays hôte contre l'Équateur, et la finale aura lieu le 18 décembre au stade Lusail.

Coupe du monde 2022 au Qatar La polémique entoure cette première édition du Mondial jouée en automne. Et la dernière qui se jouera à 32 équipes. Celles-ci vont s'affronter à travers 64 matches pour tenter de décrocher le précieux trophée remis aux champions du monde.

Normalement organisée hors saison en Europe, cette date est due aux températures plus chaudes au Qatar, ce qui signifie qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, des millions de personnes regarderont leur équipe nationale sur le grand (ou le petit) écran. Où pouvez-vous donc prendre une bière et suivre les matchs ?

En ville

Oscars (Grund) et Oscars Diner (rue de Strasbourg)

Le poète irlandais Oscar Wilde était plus fan de boxe que de football, mais cela ne veut pas dire que l'Oscars ne projettera pas les matchs de la Coupe du monde de la FIFA. Les amateurs de sport peuvent également essayer l'Oscar's Diner, un bar sportif du quartier de la Gare qui propose des hamburgers, et du sport en direct sur plusieurs écrans géants. Le bar dispose également d'un billard, d'une table de billard et de fléchettes.

Le Kyosk est peut-être fermé pour l'hiver, mais vous pouvez vous rendre au Backyard pour regarder tout le football que vous pouvez, dans ce jardin luxuriant de la route d'Esch (si le temps le permet, consultez leur page Facebook). Prenez une chaise longue ou un canapé, et dégustez une raclette chaude avec votre bière. Il y a aussi des places assises à l'intérieur.

Si vous savez que vous allez chanter des chants de football jusqu'à tard dans la nuit mais que vous devez quand même prendre le train pour rentrer chez vous, la rue Dicks est la destination idéale pour le football. Qu'il s'agisse de Goose IPA ou de Guinness, Crossfire (le bar sportif nordique) peut vous accueillir et vous proposer un burger ou un club sandwich norvégien au saumon fumé. Quelques portes plus loin, le White Rose Pub propose une sélection de bières locales et internationales et dispose d'un écran de télévision diffusant les matchs.

The Game Bar sportif et steakhouse au Kinepolis Kirchberg.

Serait-il malvenu d'emmener les enfants au cinéma le matin pour assister à un match ? Bien sûr que non, c'est exactement ce pour quoi The Game Sports Bar a été conçu. Des écrans multiples sont discrètement suspendus au plafond pour que toutes les tables aient une vue, ce qui signifie que vous pouvez profiter d'un match tout en dégustant un steak argentin ou des travers de porc cuits lentement. Il y a littéralement de la bière à la pression, mais si vous avez besoin d'une petite célébration d'après-match, il y a quelques cocktails assez chics à déguster.

Lesbars sportifs Snooze à Luxembourg-ville et à Belval

Avec quatre écrans en ville et trois écrans à Belval, les deux bars Snooze sont un bon endroit où aller si vous voulez être au cœur de l'action. Les deux jeunes entrepreneurs luxembourgeois qui ont ouvert ces bars savent également qu'une bonne sélection de bières est indispensable pour suivre un match. Ils proposent donc une gamme très complète de bières en bouteille (Bud, Corona et Grimbergen), de cidre et de bière pression (Diekirch, Franziskaner et Leffe), ainsi que des pichets à partager.

Ils proposent également quelques bières sans alcool et vous pouvez prendre un burger de bœuf, de poulet, de poisson ou végétarien si vous prévoyez de rester pour plus d'un match.

Ouvert à partir de 17h00 en semaine et de 13h00 le week-end, le Britannia est l'endroit où venir pour boire une pinte de Boddingtons bitter ou de Strongbow cider pendant que vous regardez le match. Il sert également de la Guinness pression et de la Kilkenny, de la Hoegaarden et de la Diekirch.

Si vous vous trouvez de l'autre côté, à Grund, le pittoresque Scott's Pub dispose d'un grand écran qui diffuse tous les matchs. Il a fait peau neuve ces dernières années, et le premier étage est maintenant un restaurant plus haut de gamme, mais vous pouvez toujours prendre un hamburger et une pinte au rez-de-chaussée ou essayer la bière artisanale locale, les bières sans alcool et les cocktails. Les heures d'ouverture sont indiquées ici.

Cette brochette de bars irlandais établis de longue date diffusera les matchs et invitera toutes les nationalités à les rejoindre autour d'un verre de Guinness ou d'une pinte de Kilkennys. Si vous assistez à un match le vendredi, vous pourrez déguster du poisson frais et des frites à l'Eirelux, et le samedi, le Black Stuff accueille le populaire food truck Celtic Fish & Chips. Si vous recherchez une atmosphère animée, rendez-vous au Shamrock Pub à Clausen (il y en a un autre en ville, mais celui de Clausen propose un billard et un jeu de fléchettes).

The Tube Bar - Ville de Luxembourg

Diffusant régulièrement des événements sportifs, de la boxe au rugby , le Tube Bar est un bon endroit en ville pour assister à un match. En plus d'une sélection de bières pression, dont Battin, Bofferding et Guinness, vous pouvez essayer leur cidre de pomme épicé fait maison en hiver, avec de la tequila Patron Anejo.

Urban - Luxembourg et Belval

Grignotez et croquez des frites de courgettes ou des frites chargées avec une bouteille de Twisted Cat, une bière locale, si la séance de tirs au but devient trop tendue. Ces bars populaires peuvent être très fréquentés, alors réservez votre table à l'avance sur leur site web.

Downtown Cafe - Ville de Luxembourg

Ouvert dès neuf heures du matin, ce café central aux confortables fauteuils en cuir brun diffuse régulièrement des matchs en direct. Des bagels et des hamburgers sont proposés.

En dehors de la ville

The Base Bar - Kockelscheuer

Avec un intérieur chic, ouvert du lundi au samedi, c'est l'endroit idéal pour partager des tapas en regardant un match, ou commander un burger, un steak ou des crevettes grillées. C'est une grande salle, mais vous pouvez réserver une table à l'avance. Il y a également un grand parking.

Seven Lounge Bar - Bertrange

Au cœur de Bertrange, avec un grand écran au-dessus du bar et un autre sur le mur, c'est l'endroit idéal pour voir un match de la Coupe du monde. Il dispose également d'une table de billard et d'un parc de jeux pour enfants en face si vous êtes en famille. Les plateaux de charcuterie et de fromages peuvent absorber la bière ou ils font parfois appel aux services d'un food truck.

Infinity Lounge - Strassen

Prenez une pizza, des pâtes, un burger et un cocktail et installez-vous pour une soirée de football. Inifinity propose également des shishas aux nombreux parfums, dont la pina colada, en provenance de Turquie, de Dubaï, de Paraquay et d'Allemagne.

Winter Moments, le marché de Noël de la commune de Mamer au Parc Brill comprendra un bar sportif (à partir du 25 novembre) qui diffusera les matchs de la Coupe du monde. Vous pourrez vous procurer des produits traditionnels du marché, notamment des gromperekichelcher, du gluhwein ou une bière, et les enfants pourront s'occuper avec diverses animations et une piste de roller.

Ouvert du lundi au samedi, avec une sélection de 50 bières et des cocktails apparemment étonnants, vous pouvez assister à un match et vous régaler d'un plateau de fromage et de viande, de croquettes ou de tempura de calmar.

