Où ira l’ENAD?

Mamer, Belval, ou bien ailleurs? L’Ecole Nationale pour Adultes, qui doit quitter l’actuel bâtiment de Hollerich cette année, n’est pas encore fixée sur son prochain site.

Marc AUXENFANTS Mamer, Belval, ou bien ailleurs? L’Ecole Nationale pour Adultes, qui doit quitter l’actuel bâtiment de Hollerich cette année, n’est pas encore fixée sur son prochain site.

Après de nombreux mois de tergiversation, l'emplacement du nouveau bâtiment prévu d'accueillir l'Ecole nationale des adultes (ENAD), n’est pas encore complètement arrêté. En juin 2017, le site de Mamer, près des écoles européennes et du Lycée Josy Barthel, avait pourtant été retenu. L’État y disposait d'un terrain approprié et d’un programme de construction de l'école,

Deux ans plus tard, en mars dernier, le ministre des Infrastructures François Bausch (Déi Gréng) déclarait toutefois au Luxemburger Wort, que Mamer n'était plus à l'ordre du jour, et que l'ENAD pourrait se retrouver à Belval, «dans une structure temporaire ou définitive».

Selon le ministre des Infrastructures, l'Administration des Ponts et Chaussées s’était en effet inquiétée du trafic supplémentaire qu'occasionnerait une telle école à Mamer. Pourtant, la ville est très bien connectée au réseau public. Et l'école, qui compte près de 400 élèves, ne les accueille sur place que quelques jours.

Suspens aussi au Sportlycée

Coup de théâtre mardi: exit Belval. «Le site prévu de Mamer reste momentanément actuel, tant bien même que l’ENAD devrait être déplacée vers un autre lieu durant une phase transitoire», ont déclaré les ministres Dan Kersch (LSAP, Sports), Claude Meisch (DP, Education nationale) et François Bausch dans une réponse parlementaire. Selon ces derniers, une étude sur le transport et le trafic examinera l’impact d’une école supplémentaire sur la circulation à Mamer. Les résultats sont attendus pour l'été 2019.

L’incertitude plane également sur le Sportslycée, actuellement basé à Cents, et trop petit pour accueillir toutes les infrastructures scolaires et sportives. Initialement prévu pour déménager lui aussi à Mamer, la décision sur le lieu final reste aussi en suspens. Dans leur réponse parlementaire, les trois ministres ont indiqué «qu’outre Mamer, d'autres lieux sont également à l'étude.» Dan Kersch avait par ailleurs précisé au Luxemburger Wort que « le complexe sportif La Coque, était à l’étude.». La décision définitive devrait intervenir avant les vacances d’été.

L’ENAD, ancienne Ecole de la deuxième Chance, offre aux personnes, qui ont quitté l’école sans certification reconnue, de reprendre des études. Basée à Hollerich dans un bâtiment de Paul Wurth, elle devrait quitter le complexe jouxtant la CNS, avant la fin de l’année, le bail de location arrivant à expiration.

