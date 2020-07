Alors que de nouvelles amendes sont dressées pour non-respect des consignes sanitaires, la nouvelle «loi covid», adoptée ce jeudi, tend à responsabiliser tout autant les consommateurs que les gérants d'établissement.

Nul n'est censé ignorer la loi, pas même les clients

(DH) - Si l'Horesca n'a de cesse de mettre en garde et de rappeler à l'ordre ses membres sur la bonne conduite à tenir en cette période de pandémie, certains font toujours la sourde oreille. La preuve avec les sanctions prises à l'encontre de 23 établissements entre le 26 juin et le 7 juillet, selon les données avancées par le ministère de la Santé.

A la clé des sanctions administratives, comprenez des amendes allant de 250 euros par client non respectueux des consignes sanitaires, jusqu'à 4.000 euros pour la première incartade. Selon Paulette Lenert (LSAP), ministre de la Santé, quatre bars ou restaurants ont écopé de cette amende salée. Alors que six autres ont dû s'acquitter du double, car récidivistes...

«S'il ne comprennent pas, tant pis pour eux!», s'exclame François Koepp, le CEO et secrétaire général de la fédération des hôteliers, restaurateurs et cafetiers. Et de rappeler que «nous avons tous des obligations légales à respecter». A commencer par «le respect des places assises assignées, le port du masque ou la distanciation des tables».

Pour faire comprendre (et respecter) toutes ces consignes, François Koepp n'hésite pas à aller à la rencontre de ses membres. «En un rien de temps, je peux leur dire comment disposer leur terrasse pour se conformer aux règles», assure-t-il en précisant toutefois qu'«il y en aura toujours certains qui ne comprendront pas l'intérêt général».



Face à l'arrivée de la deuxième vague d'infections, le gouvernement a donc décidé de serrer la vis via l'adoption, ce jeudi, d'une nouvelle «loi covid» qui fixe de nouvelles mesures sanitaires jusqu'au 30 septembre. Avec comme idée principale la volonté de responsabiliser les clients et plus uniquement les seuls gérants d'établissement.

Dans les faits, cela va se traduire par l'obligation imposée à tous de consommer à table et donc de rendre punissable toute personne qui se tiendrait debout, un verre à la main. Une nouveauté qui vient s'ajouter aux règles existantes dans le secteur Horeca, notamment le nombre maximal de dix personnes autour d'une même table. L'heure de fermeture, elle, reste fixée à minuit. Des contrôles de police renforcés pour vérifier le respect de ces règles devraient donc avoir lieu.



Dimanche, nouvelles mesures

A l'avenir, les rassemblements de plus de 20 personnes seront permis à condition que les personnes se voient assigner des places assises, en observant une distance minimale de deux mètres. Sinon le port du masque reste obligatoire et pourrait le devenir également dans la sphère privée. Le Premier ministre devrait éclaircir ce point dimanche, à l'issue d'un Conseil de gouvernement.

Pour rappel, 508 nouvelles infections ont été détectées depuis le week-end dernier. Et la barre des 5.000 contaminés, frontaliers compris, a été franchie en début de semaine. A noter enfin que, face aux conséquences de l'apparition de nouveaux cas, le gouvernement a décidé de ne communiquer aux autorités européennes que les tests positifs des résidents, dans l'espoir de prochainement faire quitter le pays de la liste des «zones à risque».





