La nuit dernière, les agents de la Police Grand-Ducale ont dû faire face à plusieurs conducteurs sous l'emprise de l'alcool.

De nombreux conducteurs ivres

Nuit agitée pour la police grand-ducale

La Police Grand-Ducale a eu fort à faire dans la nuit de vendredi à samedi sur les routes du pays. Vendredi soir, un véhicule a été repéré le long de la Haaptstrooss à Hosingen, qui roulait en zigzaguant. Interpellé par les forces de l'ordre, le conducteur est ensuite descendu du véhicule en titubant visiblement. Le test d'alcoolémie qui a suivi a révélé un taux d'alcoolémie presque deux fois supérieur à la limite autorisée et le permis de conduire du conducteur a été retiré dans la foulée.

Un accident dans le tunnel

Peu après minuit, les agents ont été appelés pour un véhicule accidenté dans le tunnel de l'A7 en direction de Lorentzweiler. Le responsable de l'accident était sous l'influence de l'alcool et le tunnel a dû être fermé pendant la durée du remorquage. Là aussi, le conducteur alcoolisé a dû remettre son permis de conduire.

Comme si cela ne suffisait pas, vers 2h40, un automobiliste a endommagé une rampe d'escalier ainsi que la façade d'une maison dans la rue Wenkel à Remich et a quitté le lieu de l'accident. Grâce à diverses pièces de véhicule arrachées, les agents ont pu rapidement identifier l'auteur de l'accident. Chez lui aussi, le taux d'alcoolémie maximal autorisé a été dépassé lors de l'alcootest. Une interdiction provisoire de conduire a été prononcée.

Vers 4 heures, une voiture a percuté un arbre sur la N23 en direction d'Ospern. Le conducteur a ensuite été transporté à l'hôpital, où un alcootest a révélé une nette influence de l'alcool.

Course-poursuite à Schifflange

Un peu plus tard, une brève course-poursuite a eu lieu à Schifflange, après que les agents de la Police Grand-Ducale ont été alertés par un chauffard dans la rue du Moulin. Peu de temps après, le fuyard a eu un accident devant un rond-point, mais a tenté de poursuivre sa route avec sa voiture endommagée. Pour des raisons de sécurité, les agents ont interrompu la poursuite et se sont dirigés vers l'adresse du domicile du conducteur. Là, le véhicule en fuite a finalement été repéré dans une impasse. Une nouvelle tentative de fuite à pied s'est terminée par l'arrestation de l'individu.

Le test d'alcoolémie et le test rapide de dépistage de drogues se sont révélés positifs. Le permis de conduire a été retiré. Dans la capitale, un chauffard a attiré l'attention de la police tôt samedi matin. Les premières vérifications ont révélé que les papiers du véhicule n'étaient pas en règle et que le conducteur était sous l'influence de l'alcool. Son permis de conduire a été retiré. Toujours au petit matin, la Police Grand-Ducale a été informée qu'un véhicule roulait en zigzaguant sur l'A7 en direction de Colmar-Berg. Les agents ont pu arrêter le véhicule à Ettelbruck. Là aussi, le test d'alcoolémie a révélé que le taux maximal d'alcoolémie était presque deux fois plus élevé que la limite autorisée.

