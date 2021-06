Le ministre de la Mobilité a indiqué ce vendredi que les atterrissages et décollages nocturnes ont diminué de plus d'un tiers depuis 2017. En cause: les mesures contre les nuisances sonores.

Nuisances sonores

Les vols de nuit en déclin au Findel

Marie DEDEBAN Le ministre de la Mobilité a indiqué ce vendredi que les atterrissages et décollages nocturnes ont diminué de plus d'un tiers depuis 2017. En cause: les mesures contre les nuisances sonores.

La volonté du gouvernement de lutter contre les nuisances sonores semble porter ses fruits du côté du Findel. C'est du moins ce qu'affirme ce vendredi François Bausch (Déi Gréng), en indiquant les derniers chiffres des vols de nuit enregistrés à l'aéroport national. Selon le ministre de la Mobilité, seuls 791 atterrissages et 629 décollages ont eu lieu entre 23h et 6h en 2020. Et si le covid a joué dans cette perte de 531 vols par rapport à 2019, il s'avère que cette tendance à la baisse s'opère depuis 2017.

Ainsi, 2.226 vols nocturnes étaient enregistrés cette année-là, contre 1.420 en 2020, soit une baisse de plus d'un tiers. Selon le ministre, cette diminution des arrivées et départs entre 23h et 6h s'explique par la combinaison de deux mesures. Dans sa réponse parlementaire, François Bausch explique ainsi que «l'augmentation des redevances» amène les compagnies à faire payer «de plus en plus cher» ces allers ou retours de nuit, engendrant ainsi une baisse du trafic aérien nocturne. Laquelle résulte également de dérogations «limitées», stipule la réponse parlementaire, accordées au cas par cas aux membres de gouvernements, agents diplomatiques, ou encore des vols de fret.

La chasse au bruit découlant de ces deux mesures va être complétée prochainement par quatre plans, approuvés par le Conseil de gouvernement il y a deux jours. L'un d'entre eux se concentre exclusivement sur la réduction des bruits aéroportuaires. S'appuyant sur une enquête publique et les doléances de 45 communes, ce plan propose d'inciter financièrement les compagnies aériennes à réduire leur trafic nocturne, tout en soutenant les particuliers dans l'amélioration de leur isolation acoustique.

