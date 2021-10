Interrogé mardi à la Chambre sur les actions entreprises contre le groupe israélien à l'origine de différents logiciels d'espionnage informatique, le ministre des Affaires étrangères a reconnu que le gouvernement n'était pas en mesure de vérifier les démentis de la société en partie basée au Grand-Duché.

NSO parvient à mettre le Luxembourg en échec

Trois mois après les révélations autour du projet Pegasus, le Luxembourg se voit contraint de reconnaître son impuissance face cette affaire d'espionnage à grande échelle. Malgré son implantation au Grand-Duché, le groupe NSO resterait inatteignable auprès des autorités luxembourgeoises à en croire Jean Asselborn (LSAP) qui indiquait mardi à la Chambre «ne pas être en mesure de vérifier» les affirmations de l'entité israélienne.

Mis en cause par une enquête internationale regroupant 17 médias, le réseau Forbidden Stories et l'ONG Amnesty International, le groupe nie avoir joué un quelconque rôle dans les écoutes réalisées contre au moins 180 journalistes, 600 hommes et femmes politiques, 85 militants des droits humains ou encore 65 chefs d'entreprise. Selon le ministre des Affaires étrangères, citant devant les députés une partie d'une lettre confidentielle, la vente des différents logiciels espions ne se ferait «qu'avec le consentement du gouvernement israélien».

Une affirmation que Jean Asselborn ne serait toutefois «pas non plus capable de prouver». Interrogée lors du débat organisé mardi à la Chambre Sam Tanson (Déi Gréng), ministre de la Justice, a pour sa part défendu le recours aux logiciels espions, jugés «essentiels» dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, sans préciser si les services de renseignement ou la police disposaient de tels outils. Et cette dernière d'indiquer uniquement que les dispositifs de surveillance au Luxembourg n'étaient employés que «dans des circonstances très limitées», notamment en lien avec l'atteinte à la sécurité de l'Etat.

Pour mémoire, en juillet dernier, Jean Asselborn indiquait que le groupe NSO disposait de deux bureaux au Grand-Duché qui ne serviraient «que de back office». La société israélienne se retrouve également au travers de sept autres entités sous juridiction luxembourgeoise, et ne dispose pas officiellement de licence au Grand-Duché pour «l'exportation de produits de cybersurveillance».

Face au scandale soulevé par la mise au jour du rôle des logiciels espions, le ministre des Affaires étrangères avait écrit aux responsables du groupe pour leur indiquer que «le Luxembourg ne tolérerait pas que des opérations de ces entités à partir du Luxembourg contribueraient à des violations des droits de l'homme dans des pays tiers.» Un rappel resté lettre morte.

