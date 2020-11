Novembre verra l'arrivée des tests rapides

La direction de la Santé vient d'approuver l'achat de ces nouveaux accessoires de dépistage du covid-19. Assurant un diagnostic dans des délais plus brefs que les tests PCR actuels, leur usage servira notamment en milieu hospitalier.

Patrick JACQUEMOT La direction de la Santé vient d'approuver l'achat de ces nouveaux accessoires de dépistage du covid-19. Assurant un diagnostic dans des délais plus brefs que les tests PCR actuels, leur usage servira notamment en milieu hospitalier.

Rapides mais moins fiables. Avantage, inconvénient. Le ministère de la Santé a finalement tranché : oui, le pays vient bien d'avoir officiellement recours aux tests rapides de dépistage du coronavirus. La question était dans l'air depuis plusieurs semaines, mais le Dr Jean-Claude Schmit a annoncé, ce lundi, la décision de la direction de la Santé. D'ici fin novembre, le Luxembourg devrait ainsi avoir passé commande d'au moins 5.000 de ces détecteurs du virus. Sachant que, devant les députés de la commission Santé, Paulette Lenert avait parlé d'un besoin global de 900.000 tests rapides, selon le site internet de la Chambre.

Pour le directeur de la Santé, il n'est pour l'heure pas question d'employer ce nouvel outil dans le cadre des opérations de dépistage du Large Scale Testing. Les tests rapides seront, dans un premier temps, mis à disposition des centres hospitaliers qui disposeront là d'un moyen simple d'usage (comme un test de grossesse) pour savoir si tel ou tel personnel est positif ou non.

Source : Ministère de la Santé

L'accessoire pourrait aussi avoir toute son utilité dans les campagnes de détection systématique à mettre en place dans les maisons de retraite ou maisons de santé. Les discussions sont encore en cours sur ce point. Tout comme il faudra voir si leur usage pourrait s'avérer utile dans les analyses menées en milieu scolaire.

Etat des lieux A ce jour, le Luxembourg a pratiqué plus d'1,1 million de tests PCR, soit 480.525 personnes dépistées. Au 9 novembre, le pays compterait 9.532 infections actives, selon les chiffres du ministère de la Santé.

Il y a quelques semaines, le ministère de Paulette Lenert avait confié au Laboratoire national de santé le soin d'analyser l'efficacité de ces tests rapides. Car si leur atout est de signaler une présence virale dans un délai réduit (de l'ordre de 15-20 minutes), ces composants n'ont pas pour réputation d'être particulièrement sensibles dans le cas d'infection covid légère. Et c'est justement cette question de fiabilité sanitaire qui faisait hésiter les autorités jusqu'à présent.

Les pompiers pourront pratiquer les tests rapides Un changement du règlement grand-ducal du 4 octobre 2018 vient d'être officialisé, rendant possible désormais une mesure que la ministre de la Santé avait évoquée il y a quelques jours: le champ des personnels pouvant effectuer des tests covid a été élargi.

Certaines fédérations sportives, dont le handball, avaient déjà interpellé leur ministre de tutelle sur l'emploi de ces tests avant chaque match pour les équipes élite. Dan Kersch avait alors sagement botté en touche vers sa collègue de la Santé.

Mais si le gouvernement a décidé d'accorder du crédit à ce type de dispositif de contrôle, rien ne devrait empêcher les clubs de l'employer à titre préventif. Sachant également que l'accessoire est d'ores et déjà commercialisé dans de nombreuses pharmacies du pays, et des pays frontaliers. Et que, par ailleurs, la semaine dernière avait vu le gouvernement élargir à plusieurs professions (pompiers, pharmaciens, etc) l'autorisation d'employer ce type de dépistage dans un cadre médical.

