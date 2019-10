Au conseil communal de Differdange, François Meisch (DP) ne se contente pas de la démission de l'ancien bourgmestre. Le conseiller vient d'apporter de nouveaux éléments troublants sur la gestion de l'élu Déi Gréng.

Luxembourg 2 min.

Nouvelles suspicions autour de Roberto Traversini

(pj avec Luc Ewen) Déjà le 11 septembre, François Meisch (DP) faisait partie des élus qui, face à la presse, avaient dévoilé les éléments qui allaient entraîner Roberto Traversini (Déi Gréng) à renoncer d'abord à son mandat de bourgmestre, puis à son siège à la Chambre. Un effet domino lié à une histoire de travaux menés, en zone naturelle protégée, sans que toutes les autorisations nécessaires aient été demandées à temps et dans les formes. Un mois et demi plus tard, voilà «l'affaire Traversini» qui se trouve relancée. Avec encore le conseiller communal d'opposition à la manœuvre.

Le parquet enquête sur Roberto Traversini La Justice s'est officiellement saisie de l'«Affaire Traversini» ce vendredi. Des perquisitions ont déjà été menées à l’administration communale de Differdange ainsi que dans les bureaux du Centre d’initiative et de gestion locale que présidait le bourgmestre Déi Gréng.

Ce mercredi, François Meisch a lancé de nouvelles accusations concernant cette fois le respect du Plan d'aménagement général de Differdange par l'ancien chef de la majorité communale. Là encore, l'élu pointe des erreurs de Roberto Traversini, notamment concernant des demandes de permis de construire approuvées sans forcément être conformes.

Qui a payé la route d'accès?

François Meisch attaque : «Il y a eu plusieurs cas de ce genre. Combien, je ne sais pas. Mais l'un d'eux est un projet de construction dans la rue de Pétange, juste sous la maison héritée par Roberto Traversini». Maison à l'origine de tous ses soucis. Selon Meisch, le bourgmestre aurait refusé la construction d'un immeuble, en contrebas de son habitation, parce qu'elle l'aurait dérangé.

En outre, en conseil des échevins, il a été question du financement de la route d'accès construite, avec les fonds de la Ville de Differdange, et menant vers la «fameuse» maison héritée de Roberto Traversini. Ces travaux n'auraient été validés que par celui dont Françoise Brassel-Rausch (Déi Gréng) a pris la succession à la tête de la commune.



Bientôt un communiqué

Dans cette affaire, l'entreprise privée de construction a facturé 127.912 euros à la seule charge de la Ville. Une facture qui aurait été validée par le bourgmestre et un échevin, dont François Meisch n'a pas révélé l'identité. A priori, la Ville devrait se retourner contre Roberto Traversini pour que celui-ci rembourse un tiers de la somme engagée.

Contacté pour commenter ces nouvelles «révélations», le premier échevin, Tom Ulveling (CSV) a annoncé qu'un prochain communiqué de presse allait être envoyé par la commune pour éclaircir les dossiers pointés du doigt par François Meisch. De son côté, la justice poursuit son enquête sur les premières allégations qui ont déjà mené, excusez du peu, jusqu'à des perquisitions au ministère de l'Environnement et la mise en cause de Carole Dieschbourg (Déi Gréng).