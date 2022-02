Des manifestations d'opposants aux mesures sanitaires ont à nouveau eu lieu ce samedi après-midi. Même s'il n'y a pas eu de débordements, des slogans inquiétants se sont fait entendre.

Manifestations contre les mesures covid

«Bettel sera pendu sur le nouveau pont Rouge»

Des manifestations d'opposants aux mesures sanitaires ont à nouveau eu lieu ce samedi après-midi. Même s'il n'y a pas eu de débordements, des slogans inquiétants se sont fait entendre.

(m. m. avec Maximilian RICHARD) - Après plusieurs débordements lors de manifestations non autorisées contre les mesures sanitaires, un collectif de citoyens qui vient de se créer tout récemment voulait donner un nouveau visage, plus pacifique, aux protestations des opposants à la vaccination et aux mesures sanitaires. Cela n'a pourtant pas été tout à fait le cas.

Le CSV demande une loi sur les manifestations Le Luxembourg est l'un des rares pays européens à ne pas avoir de loi sur les manifestations. Mais pour le CSV, cela doit changer rapidement pour mieux encadrer les débordements.

Samedi après-midi, des slogans plus qu'inquiétants ont été entendus lors d'une manifestation dans la capitale. Les manifestants ont par exemple chanté devant la Philharmonie :«Bettel sera pendu sur le nouveau pont Rouge car il est complètement fou.» Selon RTL, ces slogans auraient été entendus à plusieurs reprises.

Selon les informations de la police, environ 150 personnes s'étaient rassemblées samedi après-midi sur le Glacis pour participer à deux différentes manifestations qui avaient été annoncées. La police était présente avec un dispositif assez conséquent. Selon les autorités, aucun incident particulier n'a été enregistré lors des manifestations qui se sont déroulées dans le périmètre prévu, hormis ces slogans menaçants scandés.

Des menaces de mort contre les politiques

Rappelons que ce n'est pas la première fois que des politiques sont visés par des menaces liées à ces manifestations contre les mesures sanitaires. Le domicile du Premier ministre avait été la cible en décembre de jets d’œufs et la voiture de son mari avait été rayée. Des menaces de mort avaient aussi été proférées à l'encontre de Xavier Bettel et de la ministre de la Santé Paulette Lenert.



Ce samedi, le cortège de la manifestation du nouveau collectif citoyen a pris le chemin du Pont rouge pour rejoindre la place de l'Europe. Devant la Philharmonie, les manifestants ont déposé des bougies et prononcé des discours. Là, les participants ont entonné leur chant empreint de violence.

Les participants ont finalement pris le chemin du retour vers 16h10. Les manifestants se sont joints à un deuxième groupe resté en arrière, le mouvement Saturday for Liberty, non loin du glacis sur l'avenue John F. Kennedy.

Des actions de protestation non autorisées

Peu après 17 heures, les manifestants se sont à nouveau dirigés vers le champ du Glacis et le rassemblement s'est lentement dispersé ensuite. La circulation a été temporairement perturbée par ces rassemblements, qui ont impacté également le tramway.





Par ailleurs, un appel à des actions de protestation non autorisées a circulé dans la capitale pour samedi. Sous le couvert de «promenades», les manifestants devaient se rassembler à différents endroits et se diriger ensuite vers le «centre».

Plusieurs opposants à la vaccination et aux mesures ont répondu à l'appel. Il n'y a toutefois pas eu d'incidents majeurs. Comme l'a souligné une porte-parole de la police, la police était présente dans le centre-ville. Elle n'a toutefois pas constaté de grands rassemblements de personnes ou de troubles à l'ordre public, dans le cadre de ces «promenades».



Le Dr Benoît Ochs dans les participants

Sur Telegram, l'initiatrice du mouvement luxembourgeois des «promenades», Milanka J., 39 ans, a cependant publié une vidéo montrant une vingtaine de personnes en train de «se promener» dans le centre-ville. Parmi les participants, on peut voir le médecin généraliste controversé, le Dr Benoît Ochs. L'homme s'est récemment fait remarquer pour ses faux témoignages en rapport avec les effets secondaires du vaccin Corona. L'année dernière, il a été condamné en première instance à une interdiction d'exercer d'un an pour avoir enfreint le code de déontologie du corps médical. Un jugement en deuxième instance est encore attendu.



Le cortège s'est dispersé dans le calme en fin d'après-midi. Photo: Thomas Berthol

En Allemagne, ces manifestations déguisées sont déjà très répandues chez les opposants aux vaccinations et aux mesures. Au Luxembourg également, de telles «promenades» ont lieu chaque semaine depuis début janvier dans plusieurs communes du pays. En règle générale, le lundi, quelques manifestants se rassemblent devant des bâtiments communaux. Alors qu'en Allemagne, de telles actions ont déjà donné lieu par le passé à de grands rassemblements de personnes et à des débordements, elles se sont jusqu'à présent déroulées de manière largement pacifique dans le pays.

