Environ 200 participants ont défilé samedi du Glacis à la place de l'Europe. Ils ont été accompagnés par un important dispositif de police.

Manifestations

Nouvelles protestations contre les mesures covid

(tb avec mab) - Samedi, les opposants aux mesures sanitaires se sont à nouveau réunis pour deux manifestations. Le point de départ était à 14 heures au Glacis à Luxembourg-Ville.

Faut-il se méfier du «tourisme de la protestation»? Le ministre de la Sécurité intérieure, Henri Kox, entend mieux anticiper la venue de perturbateurs originaires des pays frontaliers et venant manifester au Luxembourg.

Selon les données de la police, environ 200 personnes ont pris part à la manifestation. Soit une centaine de personnes en moins que la semaine dernière. L'un des deux cortèges a pris le chemin du Pont Rouge vers la place de l'Europe. Le deuxième groupe est resté au Glacis. Le boulevard Robert Schuman a été temporairement bloqué et le tramway n'a pas pu circuler non plus.

La police a indiqué qu'elle avait déployé un important dispositif sur place afin de pouvoir intervenir en cas d'éventuels incidents. «Rien n'a été annoncé, mais on ne sait évidemment jamais», a déclaré un porte-parole au Luxemburger Wort.

#Update 15h25 - Manifestation à Luxembourg-Ville

⚠️ Un groupe d’environ 150 manifestants actuellement rassemblé à la Place de l’Europe. La Police est présente.



Le Boulevard R. Schuman en direction de la Place de l'Europa reste bloqué à la circulation. — Police Luxembourg (@PoliceLux) January 29, 2022

Vers 17 heures, le rassemblement s'est dispersé. Les deux manifestations se sont déroulées dans le calme et sans incident particulier, a indiqué la police.

Avant les protestations du weekend, le ministre de la Sécurité intérieure Henri Kox (Déi Gréng) avait rencontré la police grand-ducale et les syndicats de police. Le ministère indique dans un communiqué que le contexte juridique encadrant le travail policier lors de manifestations a été abordé lors des échanges, alors que le CSV réclame une loi pour mieux encadrer les débordements.

