Nouvelles mesures contre la peste porcine africaine

Anne FOURNEY Le gouvernement luxembourgeois a annoncé de nouvelles mesures vendredi pour se prémunir contre le virus qui a déjà causé la mort de 400 porcs en Belgique.

Mi-février, la peste porcine africaine avait causé la mort de près de 400 animaux en Belgique, alors que les premiers cas ont été détectés mi-septembre. Le virus a pour le moment épargné le Grand-Duché qui a bon espoir d'éviter une contamination. Suite aux premières mesures adoptées en septembre, le gouvernement a annoncé vendredi des précautions complémentaires afin de prévenir la propagation de la maladie.

Les clôtures qui bordent les autoroutes font l'objet de contrôles et d'analyses et le gouvernement envisage d'installer d'autres clôtures en certains endroits, à déterminer par l'administration des Ponts et Chaussées si elle l'estime nécessaire. Les sangliers retrouvés morts continuent d'être systématiquement analysés, comme cela fut le cas fin février, qu'ils soient retrouvés morts ou tués par un chasseur dans la zone de surveillance, dans le sud-ouest du pays, entre les autoroutes A4 et A6, près des frontières belge et française. La chasse sera ouverte exceptionnellement du 1er mars au 15 avril dans cette zone.

L'administration des services vétérinaires a adressé un courrier aux éleveurs de porcs afin de les sensibiliser aux précautions à prendre et à la nécessité pour leurs installations d'être en conformité avec les normes sanitaires en vigueur. Le ministère de l'Agriculture planche d'ailleurs sur un manuel pratique où seront détaillées les mesures préventives à adopter dans une exploitation agricole. De son côté, l'administration de la nature et des forêts prévoit une réunion d'information lundi 4 mars pour les chasseurs, en présence des autorités belges qui pourront faire part de leur expérience.

