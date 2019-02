Nouvelle vague d'arnaques sur les GSM luxembourgeois

Une nouvelle vague d'arnaques téléphoniques est en cours sur les GSM luxembourgeois, il est conseillé de ne pas répondre à des numéros inconnus.

Une nouvelle vague d'arnaques téléphoniques est en cours sur les GSM luxembourgeois, il est conseillé de ne pas répondre à des numéros inconnus.

(mth) - Depuis ce jeudi après-midi, le Luxembourg est exposé à une nouvelle vague d'appels dits "ping back". Il s'agit d'une cyberattaque où un système automatisé appelle au hasard des numéros de GSM. Les appels décrochés coûtent cher à l'abonné et tous les opérateurs du Grand-Duché sont consernés.

Comme d'habitude, les appels proviennent de pays comme la Martinique avec le préfixe +33596 - l'idée est que les victimes ne voient que les deux premiers chiffres et soient convaincues que les appels proviennent de France où le préfixe est +33.

"Nous bloquons les numéros le plus rapidement possible, mais la vague d'attaques est plus puissante que d'habitude ", déclare Thierry Iafrate, porte-parole d'Orange au Luxembourg. "De tels appels pourraient encore se produire jusqu'au week-end, avant l'entrée en vigueur des mesures de confinement", précise-t-il.



Les fournisseurs conseillent à leurs clients de ne pas rappeler les appelants dont le numéro est inconnu.

