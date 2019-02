Près de deux semaines après une escroquerie frauduleuse, le Fonds du logement vient d'être victime d'une seconde tentative d'escroquerie du même acabit. Mais cette fois, il a fallu dégainer les menottes. Un suspect s'est jeté dans la gueule du loup.

Nouvelle tentative d'escroquerie au Fonds du logement

L'astuce n'est pas nouvelle mais reste très culottée. Très récemment le Fonds du logement a dû reconnaître qu'il était tombé dans le panneau. Par mail, des fraudeurs avaient envoyé un faux courrier au Fonds du logement pour le compte d'une entreprise de construction luxembourgeoise.

La lettre demandait au Fonds de bien vouloir transférer tous les futurs paiements vers un nouveau numéro de compte en Pologne. Sans prendre d'autres précautions, le Fonds a transféré environ 800.000 euros aux fraudeurs. Une escroquerie découverte lorsque la véritable entreprise de construction a réclamé son dû. Il n'a plus été possible de faire opposition au premier virement de 300.000 euros. En revanche, le second virement 500.000 euros a pu être bloqué.

Le Fonds du Logement se fait escroquer de 800.000 euros Le Fonds du Logement s'est fait escroquer de 800.000 euros. L'argent a été versé sur un compte bancaire polonais.

Nouvelle tentative, même astuce



Alors que l'enquête était encore en cours, une nouvelle tentative d'escroquerie s'est cette fois-ci - selon les informations du Luxemburger Wort- soldée par une arrestation. Une nouvelle fois, il s'agissait de modifier les données de compte d'une entreprise. Mais cette fois, les employés du Fonds du logement étaient plus avertis.



Sous prétexte d'une signature obligatoire, le fraudeur a été attiré dans le bâtiment administratif du Fonds du logement. Là, il a été arrêté par la police.



Sur demande du Wort, le Service de presse de la Justice n'a pas voulu faire de déclaration sur cette nouvelle affaire, mardi.



Le suspect en garde à vue



Il a, en revanche, été confirmé que la semaine passée une arrestation avait bien eu lieu dans le bâtiment du Fonds du logement.

Le suspect a ensuite été présenté à un juge d'instruction, qui a ordonné sa mise en détention.



Reste à savoir si un lien peut être fait ou non entre les deux tentatives d'escroquerie. Des enquêtes sont en cours.



Steve Remesch - traduction: Maurice Fick