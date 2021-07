Pas question de passer la frontière, pour rentrer au Luxembourg, avec sur soi une somme dépassant même d'un cent les 10.000 euros. A défaut d'une déclaration aux douanes, c'est l'amende assurée. Voire la confiscation.

Nouvelle loi

«Rien à déclarer, or ou argent liquide?»

Patrick JACQUEMOT Pas question de passer la frontière, pour rentrer au Luxembourg, avec sur soi une somme dépassant même d'un cent les 10.000 euros. A défaut d'une déclaration aux douanes, c'est l'amende assurée. Voire la confiscation.

Pour avoir oublié de mentionner qu'ils arrivaient au Grand-Duché avec des sommes rondelettes sur eux, quinze personnes ont été verbalisées par les douanes l'an dernier. Et le nombre de procès-verbaux pourrait bien croître d'ici peu puisque la loi en la matière vient juste de redéterminer ce qu'il était possible de posséder en liquide pour qui arrive (ou repart) du Luxembourg en provenance (ou à destination) d'un état hors Union européenne.

La limite, fixée à un maximum de 10.000 euros, reste de rigueur au pays, même en application d'un nouveau règlement européen. La nouvelle loi, en date du 16 juillet, indique que tout «transport transfrontière» au-delà de cette somme devra faire l'objet, par le détenteur des liquidités, d'une déclaration aux douanes et accises. Un signalement au mieux préalable à l'arrivée ou au départ, au plus tard en se présentant volontairement au poste de douanes une fois arrivé devant, au Findel par exemple.

Mais, nouveauté, la règle ne s'appliquera plus comme par le passé qu'aux seuls billets, pièces ou titres au porteur (mandats, chèques, chèques voyages, billets à ordre) en transit. Le seuil vaut désormais également pour les pièces en or (90% d’or) et métal non monnayé (99,5% d’or) lorsque leur valeur dépasse les 10.000 euros. Voyageurs qui ne vous déplacez sans vos Napoléon et vos lingots, il faudra donc se montrer administrativement irréprochables.

Recommandé par le GAFI En 2020, 127 déclarations d’argent liquide ont été remises à l’administration des douanes et accises (ADA). Ces données sont mises à disposition de la cellule de renseignement financier moyennant une base de données électronique et (sous forme de statistiques anonymisées) à la Commission européenne. À la suite d’infractions commises en raison du non-respect de l’obligation de déclaration de transport d’argent liquide, quinze procès-verbaux ont été dressés et ensuite transmis au parquet.

L’ADA contribue ainsi à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, telle que prévue par les recommandations du GAFI (Groupe d'action financière).

Même obligation pour l’argent liquide envoyé/reçu cette fois par courrier express, voie postale ou fret. Là, l'envoi ou la réception doivent faire l’objet d’une déclaration de divulgation. Par contre, signalent les douanes, l’importation de bijoux et diamants n'est pas comprise dans la définition légale «d’argent liquide». Cependant, sautoirs, montres, chevalières et autres bracelets de valeur doivent tout de même être déclarés à part.

Quel risque en cas «d'oubli»? L'amende peut varier de 251 à 25.000 euros. Sans oublier une éventuelle confiscation partielle de l’argent, préviennent les douaniers.

