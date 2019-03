La compagnie low-cost Ryanair a annoncé ce mercredi l'ouverture prochaine d'une nouvelle destination depuis la capitale luxembourgeoise.

Nouvelle liaison aérienne entre Luxembourg et Budapest

Sophie WIESSLER

Le Findel n'en finit pas d'ajouter de nouvelles destinations à sa liste. Après avoir annoncé fin février qu'une liaison vers Toulouse verrait le jour en octobre prochain, Ryanair a fait savoir ce mercredi qu'une nouvelle ligne allait relier Luxembourg à Budapest.

Où s'envoler en vacances depuis la Grande Région? 299 vols sont proposés depuis le Findel et les aéroports situés dans un rayon de 200 kilomètres. Repérez votre prochaine destination, que ce soit en Europe ou au-delà, à l'aide de notre carte interactive.

La capitale hongroise sera ainsi accessible via trois allers et retours hebdomadaires, à compter du mois d'octobre prochain jusqu'en mars 2020.



Douze autres destinations sont déjà desservies par la compagnie depuis Luxembourg: Séville, Édimbourg, Lisbonne, Porto, Berlin, Palma de Majorque, Malte, Milan, Barcelone, Madrid, Dublin et Londres.

Outre la compagnie low-cost Ryanair, d'autres compagnies sillonnent les aéroports de la Grande Région. Ainsi, pas moins de 299 destinations sont proposées en tout depuis Luxembourg Findel, Francfort Hahn, Sarrebruck, Lorraine Airport ou Bruxelles Sud Charleroi.

En termes de fréquentation, l'aéroport du Findel a enregistré quatre millions de passagers l'an passé, soit 440.000 de plus qu'en 2017. Selon les données fournies par Lux-Airport, qui gère l'aéroport luxembourgeois où seize compagnies sont présentes, Porto est la destination la plus prisée, suivie par Lisbonne, Munich, Francfort et Londres.

