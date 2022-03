La question est sur toutes les lèvres: quand va se terminer la hausse des prix des produits pétroliers? Ceux-ci seront malheureusement encore à la hausse ce jeudi.

Le diesel dépasse les 2€/l

Nouvelle hausse record des prix du gasoil et de l'essence

Mais quand va se terminer cette hausse des prix des produits pétroliers? Impossible à dire pour le moment. La seule certitude est que le prix de ceux-ci va encore battre des records ce jeudi. Tant le gasoil que l'essence vont à nouveau connaître une hausse des prix, et pas des moindres.

Ainsi, le Super 95 vaudra 1,890€/l ce jeudi, soit une augmentation de 0,232€/l. Le Super 98 passera quant à lui à 1,963€/l, soit une augmentation de 0,167€/l. L'augmentation est encore plus marquée du côté du diesel qui dépassera le cap symbolique des deux euros par litre. Ainsi, le nouveau prix maxima du gasoil routier sera, à partir de ce jeudi, fixé à 2,112€/l, soit une augmentation impressionnante de 0,384€/l.

Même constat du côté du mazout de chauffage. Le gasoil 10 ppm sera vendu 1,553€/l, soit une augmentation de 0,400€/l. En ce qui concerne le gasoil 50 ppm, il faudra débourser 1,550€/l, soit une augmentation de 0,324€/l.

Comme si cela ne suffisait pas, le gaz verra aussi son prix augmenter. Le LPG sera vendu 1,091€/l, soit une augmentation de 0,266€/l. C'est la bouteille de propane pour les ménages qui connaît la hausse la plus significative avec un nouveau prix de 3,148€.kg, soit une augmentation record de 0,578€/kg.

Une envolée des prix

Ces nouvelles hausses viennent une fois de plus confirmer l'inflation galopante qui règne actuellement au Luxembourg. Les prix ne cessent de grimper, laissant craindre le pire pour les ménages plus précaires. Entre janvier et février, le prix du diesel s'est ainsi envolé de 6,2%, celui de l'essence de 4,9%, tandis que le mazout a pris 12% d'augmentation. En un an, le prix des produits pétroliers a augmenté de 51,7%.

Le secteur de l'énergie tout entier est à la hausse. Le gaz de ville coûte 6,3% plus cher qu'en janvier, tandis que le prix de l'électricité a également augmenté de 6%. Par rapport à février 2021, les tarifs de l'électricité sont supérieurs de 2,6%, indiquait le Statec dans un rapport publié il y a quelques jours.

Interrogé par nos confrères de RTL il y a quelques jours, Mike Schmitt, le président de la fédération des stations-service au Luxembourg, expliquait n'avoir jamais vu une telle augmentation des prix, tout en réclamant un geste de l'Etat. «L'Etat s'enrichit, donc il pourrait diminuer les accises tout en gagnant assez d'argent pour maintenir son budget. L'État a plus de 50% d'accises sur le carburant. Les gens pensent toujours que lorsque les prix montent, les stations-service gagnent plus. En réalité, c'est l'inverse. Car si le prix augmente, notre marge par litre de carburant vendu, elle, reste fixe», a-t-il expliqué à nos confrères, tout en espérant une chute du prix du baril dans un futur proche.

Ce qui est sûr, c'est que l'on risque de voir encore des scènes d'apocalypse aux abords des stations-service ce mercredi soir.

