On en viendrait à se demander si les prix records des carburants atteints il y a quelques semaines ne seront pas bientôt dépassés au regard des hausses récentes et successives.

Mauvaise nouvelle pour les automobilistes

Nouvelle hausse du prix des carburants, le diesel très impacté

Pour connaître une baisse des prix à la pompe, il faudra encore se montrer patient. Et pour cause, le prix des carburants va connaître une nouvelle hausse qui rapproche encore un peu plus les prix actuels des prix records atteints il y a quelques semaines. On rappelle que cela avait engendré un cataclysme sans précédent, les automobilistes se ruant dans les stations-service, la veille du changement de prix. L'opposition politique s'était indignée et réclamait avec force des mesures efficaces et à court terme. Finalement, une large baisse des prix avait eu tôt fait de calmer l'agitation populaire.

Toutefois, depuis quelques semaines, les prix des produits pétroliers ne font à nouveau qu'augmenter de plus en plus. Nouvel exemple en date avec ceux qui seront d'application à partir de ce jeudi. Tous les carburants sans exception vont connaître une nouvelle hausse du prix au litre.

Pour un litre de Super 95, comptez à partir de ce mardi 1,727 euro (+0,033 centimes). La Super 98 passe quant à elle à 1,826 euro/litre (soit une augmentation de 0,039 centimes).

Le diesel/gasoil routier repart lui aussi à la hausse, pour s'établir à 1,889 euro le litre (+10,9 centime). C'est une nouvelle fois le carburant le plus impacté par la hausse fluctuante des prix.

Le gasoil de chauffage est lui aussi en augmentation (+10,7 centimes pour le 10ppm et +10,8 centimes pour le 50ppm).

Des répercussions directes du conflit ukrainien

L’éclatement de la guerre en Ukraine, survenu il y a un mois jour pour jour, l’anticipation de sanctions ont gonflé le prix du pétrole brut avec des répercussions quasi directes sur les prix des carburants et du mazout en Europe.

Ces nouvelles hausses viennent une fois de plus confirmer l'inflation galopante qui règne actuellement au Luxembourg. Les prix ne cessent de grimper, laissant craindre le pire pour les ménages plus précaires. Entre janvier et février, le prix du diesel s'est ainsi envolé de 6,2%, celui de l'essence de 4,9%, tandis que le mazout a pris 12% d'augmentation. En un an, le prix des produits pétroliers a augmenté de 51,7%.

