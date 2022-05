L’accalmie aura été minime et de courte durée pour les prix du carburant puisque l’essence repart à la hausse dès le samedi 7 mai.

Coût du carburant

Nouvelle hausse du prix de l’essence ce week-end

L’accalmie aura été minime et de courte durée pour les prix du carburant puisque l’essence repart à la hausse dès le samedi 7 mai.

Les semaines rythmées par les fluctuations de tarifs à la pompe se succèdent et se ressemblent, puisqu'après la baisse effective venue mercredi contrecarrer les deux augmentations précédemment observées cette semaine et samedi dernier, l’essence coûtera à nouveau plus cher aux automobilistes ce week-end.

Enfin une baisse des prix du carburant ce jeudi Pas de quoi sauter au plafond mais les automobilistes seront tout de même contents d’apprendre qu’après une hausse enregistrée ce mardi, remplir son réservoir coûtera un peu moins cher dès le 5 mai.

Ainsi, à partir de ce samedi 7 mai, le Super 95 coûtera 1,790 euro le litre (+0,045 centimes). Côté Super 98, il s'affichera pour sa part au prix de 1,882 euro le litre jusqu’à nouvel ordre (+0,043 centimes).

En revanche, pour un plein de gasoil routier il faudra compter 1,818 euro le litre (soit -0,010 centimes). Enfin, concernant le prix du gasoil de chauffage, il enregistre également une baisse, puisqu'il vous en coûtera 1,305 euro par litre lorsque vous ferez le plein de votre cuve à mazout (-0,008 centimes).

La volatilité des prix pétroliers poursuit encore et toujours sa course depuis de nombreuses semaines déjà et au vu du climat géopolitique actuel, le bout du tunnel semble encore bien loin.

Le taux d'inflation a continué de grimper en avril Les prix des produits pétroliers et alimentaires continuent d'augmenter, même si la hausse est moins marquée que le mois précédent pour les carburants.

Pour rappel, au mois de mars déjà, les prix pétroliers avaient augmenté de 8,2% en un mois d’après les données fournies par le Statec et ce n’est pas la hausse constante de l’inflation qui viendra démentir la tendance générale.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.