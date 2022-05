A partir de ce mardi 3 mai, faire son plein coûtera à nouveau plus cher. Et ce, que vous rouliez à l'essence ou au diesel. Le prix du gasoil de chauffage augmente également.

Coût des carburants

Nouvelle hausse des prix à la pompe ce mardi

Après avoir déjà augmenté ce samedi, les prix de l'essence repartent une nouvelle fois à la hausse à partir de ce mardi 3 mai. Le Super 95 coûtera 1,755 euro le litre, soit une hausse 1,1 centime. La hausse sera de l'ordre de 1,9 centime pour la Super 98, qui s'affichera à un prix de 1,850 euro le litre.

Faire un plein de gasoil routier coûtera également plus cher qu'un litre de Super 98. Il faudra débourser 1,9 centime de plus par litre, soit 1,860 euro le litre. Notons encore que le prix du gasoil de chauffage continue lui aussi sa hausse, puisqu'il vous en coûtera 2,5 centimes de plus par litre lorsque vous ferez le plein de votre cuve à mazout (soit 1,350 euro le litre).

Au mois de mars déjà, les prix pétroliers avaient augmenté de 8,2% en un mois selon le Statec. Pour stabiliser la hausse des prix, les ministres européens de l'Energie se sont réunis ce lundi pour discuter d'un embargo pétrolier contre la Russie.

