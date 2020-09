Ce jeudi, le ministère de la Santé annonce 147 nouveaux cas positifs. Alors que 8.951 tests ont été pratiqués lors des dernières 24 heures, 23 personnes sont toujours hospitalisées. Par contre, plus aucun décès n'est à déplorer depuis tout juste un mois.

Nouvelle flambée des infections au covid-19

Ce jeudi, le ministère de la Santé annonce 147 nouveaux cas positifs. Alors que 8.951 tests ont été pratiqués lors des dernières 24 heures, 23 personnes sont toujours hospitalisées. Par contre, plus aucun décès n'est à déplorer depuis tout juste un mois.

Si la durée d'isolement des personnes diagnostiquées positives au virus sera bientôt réduite, le nombre d'infections détectées repart lui à la hausse. 147 nouveaux cas ont ainsi été recensés ce jeudi, soit une moyenne de 23,48 pour 100.000 habitants, selon les données du ministère de la Santé. Un tel chiffre n'était plus survenu depuis le 29 juillet. Au total, 8.951 tests PCR ont été effectués ces dernières 24 heures.

Le Luxembourg affiche un total de 8.968 cas depuis le début de la pandémie. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le nombre de décès au pays n'a pas bougé depuis le 17 août, soit très exactement un mois. A l'heure actuelle, la pandémie a causé la mort de 124 personnes au Grand-Duché depuis le 12 mars, essentiellement des octogénaires. Le mois d'avril s'est avéré le plus meurtrier avec 67 décès.



Enfin, 23 personnes se trouvent toujours hospitalisées à ce jour, soit une de plus que la veille. En revanche, aucun malade ne se trouve en réanimation en raison du virus ce jeudi.

A l'échelle mondiale, la pandémie a fait au moins 941.473 morts selon un bilan établi par l'AFP ce jeudi. Plus de 29.914.290 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 20.131.400 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 196.831 décès pour 6.631.561 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 134.106 morts pour 4.419.083 cas, l'Inde avec 83.198 morts (5.118.253 cas), le Mexique avec 71.978 morts (680.931 cas), et le Royaume-Uni avec 41.684 morts (378.219 cas). Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 94 décès pour 100.000 habitants.

En Europe, le nombre de nouveaux cas positifs au covid-19 est désormais supérieur à ceux de mars et avril Photo: AFP

En Europe, le niveau de transmission du covid-19 est «alarmant», selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui s'inquiète des raccourcissements de quarantaine décidés ou envisagés dans plusieurs pays. «Les chiffres de septembre devraient servir d'alarme» en Europe où le nombre de nouveaux cas est désormais supérieur à ceux de mars et avril, selon le directeur de la branche Europe de l'OMS, Hans Kluge. L'OMS exclut de raccourcir sa recommandation d'une quarantaine de 14 jours.

