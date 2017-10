(L.E./AF) - Avec le retour du LSAP dans le conseil échevinal de Steinfort et la nouvelle coalition rouge et verte (socialistes et Verts), le projet du village de containers destiné aux réfugiés refait surface.

Ce village de containers avait été pensé pour loger les demandeurs de protection internationale. Le projet d'aujourd'hui est toutefois très différent de la première version, qui devait abriter 300 personnes. La nouvelle mouture sera conçue pour 100 personnes, a précisé le ministre du Développement durable et des Infrastructures François Bausch (Déi Gréng). Parmi cette centaine de places, 20 seraient destinées à des personnes qui habitent Steinfort et sont dans le besoin et les 80 autres à des demandeurs de protection internationale.

Ce qui a changé aussi, c'est la structure elle-même. On ne parle plus d'installation provisoire de type container, a poursuivi le ministre Bausch, mais de structures modulaires, comme à Sanem, qui s'intègrent dans le paysage et sont multifonctionnelles. Elles pourraient ainsi être employées à d'autres fins lorsque l'afflux des réfugiés se sera réduit.

POS ou modifications ponctuelles du PAG?

Avant les élections, le maire de Steinfort d'alors, Jean-Marie Wirth (CSV) et le ministre Bausch étaient en total désaccord à propos de ce village de containers. Ceci aussi après qu'une initiative citoyenne se fut élevée contre le projet initial de village de containers en exerçant une pression politique.

Der Streit zwischen Jean-Marie Wirth (l.) und François Bausch (r.) ging am Ende nur noch um die Genehmigungsprozedur



La discorde a ensuite porté sur les autorisations nécessaires à l'installation de ce village de containers: fallait-il intervenir sur le POS (plan d'occupation des sols) ou sur le PAG (plan d'aménagement général), qui dépend du ministère du Développement durable et des Infrastructures?

Comme François Bausch l'a expliqué au Luxemburger Wort lors d'un entretien vendredi matin, le ministère et le nouveau conseil échevinal se sont mis d'accord pour que le ministère intervienne sur le plan d'aménagement général.

La procédure va être lancée dès que possible. Le ministre veut aussi prendre en considération les habitants de Steinfort et faire réaliser une étude pour mesurer les impacts sur l'environnement, notamment. Il n'est donc pas possible de dire pour le moment, quand la première pelleteuse sera sur place pour entamer les travaux.

Le nouveau bourgmestre veut freiner la lancée de Bausch

Le nouveau bourgmestre de Steinfort, Guy Pettinger (LSAP) veut calmer le jeu: pour lui, il n'y a pas encore eu de discussion sur le choix de la modification, sur le POS ou le PAG, dit-il, contredisant ainsi le ministre.

Après six ans passés dans l'opposition, Guy Pettinger et le LSAP ont pu à nouveau accéder sur le fauteuil du bourgmestre.

Photo: LSAP

Le plus important est d'aider les demandeurs d'asile. «La précédente coalition s'était servie de la discussion sur le POS et le PAG uniquement pour gagner du temps. Mais nous n'abordons pas les choses de la même manière», a tempéré le bourgmestre Pettinger.

Le nouveau collège échevinal doit d'abord prêter serment avant de commencer à étudier les différents dossiers.

Il semble cependant que la nouvelle coalition ait la volonté de bâtir une structure pour y accueillir les demandeurs d'asile.

