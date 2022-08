Le ministre de l'Energie a invité la population luxembourgeoise à se préparer à un hiver rude, tout en reconnaissant la nécessité de nouvelles mesures gouvernementales pour faire face aux prochains mois.

«Se préparer à un hiver difficile»

Nouvelle augmentation du prix du gaz, Turmes réagit

Comme indiqué à plusieurs reprises dans nos colonnes, le prix du gaz continue d'atteindre des sommets. C'est bien simple, ceux-ci ont plus que doublé depuis février. Enovos, le fournisseur d'énergie expliquait d'ailleurs il y a peu que cette augmentation, de 135% à l'heure actuelle, était loin d'être finie. «L'évolution imprévisible des livraisons de gaz russe continuera d'influencer de manière déterminante le prix sur les marchés de gros au cours des prochains mois», expliquait le fournisseur, tout en prévoyant des augmentations de prix d'environ 80%.

Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva. C'est via le ministre de l'Energie, Claude Turmes (déi Gréng), que l'on a appris ce mardi matin qu'Enovos allait une nouvelle fois devoir augmenter ses prix. Sur Twitter, le ministre s'est fendu de plusieurs tweets dans lesquels il invite la population à se préparer à un hiver particulièrement rude. «Ce (mardi, NDLR) matin, Enovos a annoncé une augmentation significative du prix du gaz, d’autres fournisseurs devront également prendre de telles décisions. Je suis conscient que ces hausses de prix représentent un lourd fardeau pour de nombreux citoyens et entreprises», a-t-il reconnu.

Claude Turmes a d'ailleurs estimé qu'il était effectivement nécessaire que de nouvelles mesures soient mises en place pour les citoyens. «En plus de la poursuite de la subvention temporaire des frais de réseaux du gaz, de nouvelles mesures gouvernementales ciblées sont nécessaires pour aider tous ceux qui souffrent le plus de la hausse du prix du gaz». Une analyse de l'impact de l'inflation est d'ailleurs toujours en cours.

L'UE prête à intervenir pour enrayer la flambée des prix Les ministres de l'Énergie de l'UE se réuniront le 9 septembre prochain pour discuter d'une possible intervention sur le marché de l'électricité.

Rappelons enfin que le ministère de l'Energie et de l'Aménagement du territoire est en train de mettre à jour le plan d'urgence relatif à la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel du Luxembourg et d'élaborer une stratégie nationale de réduction de la demande d'énergie, avec l'ensemble des ministères et des acteurs concernés.

Le plan et la stratégie seront présentés au début de l’automne. Des conseils pour économiser l'énergie sont déjà disponibles sur energie-spueren.lu. En parallèle de ce plan luxembourgeois, en juillet dernier, les ministres de l'Énergie de l'Union européenne étaient tombés d'accord pour réduire leur consommation de gaz de 15% en prévision de l'hiver prochain.

