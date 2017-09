Baptisée «VdL-AR» (pour Ville de Luxembourg- augmented reality) une nouvelle appli disponible tout de suite sur iOS et Android permet de vivre Luxembourg en «réalité augmentée». L'usager dispose d'informations en temps réel pour se déplacer en bus et sur 7 bâtiments et places remarquables du centre-ville.

Développé par le Service des technologies de l'information et de la communication en collaboration avec le Service des autobus, la Cinémathèque et la Photothèque de la Ville de Luxembourg, le projet-pilote «réalité augmentée» met à disposition des utilisateurs des textes, images 2D ou 3D et des vidéos supplémentaires pour mieux s'approprier un lieu ou un objet.

Pour l'heure, 7 «hotspots» touristiques sont concernés: le Royal-Hamilius, la place d’Armes, le Cercle municipal, la place Guillaume II, le Palais grand-ducal, la Chambre des députés et le marché aux poissons.



Via la fonction AR et en visualisant les bâtiments, l'utilisateur peut accéder à d'anciennes photos d'un lieu ou d'un monument, à des films historiques, à des maquettes animées ou encore à des plans en 3D d'un site en construction, qui se superposent aux images d'aujourd’hui.

Un enrichissement de photos, films et plans de ces 7 «hotspots» est d'ailleurs prévu pour la fin de cette année. D'autres points d'intérêt viendront enrichir l'offre en 2018.



A un arrêt de bus, en scannant un visuel dédié, l'usager accède à des informations supplémentaires en temps réel sur les transports en commun de la Ville de Luxembourg.



Plusieurs arrêts du centre-ville disposent déjà de ce visuel qui déclenche l'application, donnant accès aux départs des bus en temps réel, à une carte interactive ou encore à des changements de tracés dus à des manifestations dans l’espace public, facilitant ainsi les déplacements des citoyens et visiteurs. Une extension progressive de cette fonction AR est prévue pour d’autres arrêts de bus dans d’autres quartiers au cours de cette année.

Les deux utilisations sont intégrées dans une seule application qui dispose également d’une cartographie indiquant tous les points «AR».