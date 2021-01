La police veille toujours au respect des mesures covid. Et même si celles-ci se sont quelque peu assouplies depuis le 11 janvier, les contrôles n'ont pas cessé. 140 contrevenants en ont d'ailleurs fait les frais la semaine passée.

Nouvelle année, même sévérité pour les agents

Six bars verbalisés la semaine dernière... On croit rêver alors que la profession est censée être à l'arrêt depuis mi-novembre. Pourtant, ces jours derniers, la police grand-ducale a dû réprimander six cafés qui servaient de l'alcool à des clients. Et si la tolérance zéro s'applique pour les débits de boissons devant être fermés (la consommation d'alcool sur la voie publique restant également proscrite), la même sévérité a servi de ligne de conduite aux 380 contrôles effectués la semaine passée concernant le respect des règles covid en place désormais.

Respect du couvre-feu (débutant toujours à 23h), mesures sanitaires obligatoires dans les boutiques et centres commerciaux, port du masque : les agents gardent l'oeil à tout. Ainsi, lors d'un contrôle dans une épicerie d'Esch-sur-Alzette le 14 janvier dernier, peu après 18h, la police a découvert plusieurs personnes qui buvaient de l'alcool à l'arrière de la boutique et jouaient aux machines à sous. Sanction immédiate pour les neuf contrevenants.

Le bilan hebdomadaire de la police fait état d'environ 140 personnes verbalisées encore. La plupart du temps il s'agissait d'individus n'ayant pu présenter de motif valable pour justifier leur présence dehors en plein couvre-feu.



