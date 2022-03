Le président ukrainien a annoncé s'être entretenu avec le Premier ministre luxembourgeois. De nouvelles aides ont été annoncées.

250 millions d'euros d'aides

Nouvel entretien téléphonique entre Bettel et Zelensky

Simon Laurent MARTIN Le président ukrainien a annoncé s'être entretenu avec le Premier ministre luxembourgeois. De nouvelles aides ont été annoncées.

Alors que la Russie a promis d'ouvrir mardi matin des corridors humanitaires pour permettre à des milliers de civils de fuir les différentes villes du pays, bombardées par l'artillerie russe depuis près de deux semaines, les aides matérielles et financières continuent d'affluer vers l'Ukraine.

Les Luxembourgeois ont manifesté contre la guerre Comme dans de nombreuses autres villes, des citoyens sont descendus dans les rues de Luxembourg ce samedi pour exprimer leur opposition à la guerre en Ukraine.

Indignée par la violence de l'agression russe, la grande majorité de la communauté internationale continue de soutenir l'Ukraine dans son combat. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne cesse de dialoguer depuis des semaines avec les institutions européennes ainsi que les différents dirigeants des pays composant l'OTAN, dont le Luxembourg fait partie.



Pas plus tard que ce mardi, le président ukrainien, toujours présent à Kiev afin de mener la lutte, a annoncé sur Twitter avoir conversé par téléphone avec le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel (DP). Une discussion constructive qui, selon Volodymyr Zelensky, a pu déboucher sur de nouvelles aides pour le pays. «La grandeur d'un pays est attestée par ses actions», a tweeté ce dernier.

Ainsi, les discussions ont notamment porté sur la situation humanitaire mais également sur la politique des sanctions vis-à-vis de la Russie et sur l'accueil des réfugiés ukrainiens au Luxembourg.

Il a aussi et surtout été évoqué une aide de l'ordre de 250 millions d'euros pour l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky a tenu à remercier le Luxembourg pour ce geste, bien qu'on ignore pour le moment s'il s'agit d'une aide purement luxembourgeoise ou européenne.

Ce dernier a réaffirmé son attachement à l'Europe et son désir d'adhésion à l'Union européenne. «Les prochaines étapes de l'Ukraine sur le chemin de l'Europe ont été discutées», a noté le président ukrainien.

Xavier Bettel a ensuite pris la parole concernant l'entretien téléphonique. «J'ai réitéré le soutien et la solidarité du Luxembourg envers l'Ukraine️ et son peuple. J'ai assuré au président ukrainien que les réfugiés sont les bienvenus au Luxembourg et que nous nous mobiliserons pour mettre fin à cette guerre d'agression».

