Un an et demi après la collision ferroviaire qui avait fait un mort à cet endroit et dont les causes ne sont toujours pas clairement établies, un nouvel accident s'est produit le 16 octobre. Un conducteur SNCF a été blessé et il faut croire que le sort s'acharne: l'homme faisait déjà partie des victimes de l'accident de 2017.

Nouvel accident au triage de Bettembourg: les CFL enquêtent

Ce lundi, dans un communiqué, le syndicat SUD-Rail a révélé qu'un accident avait eu lieu le mardi 16 octobre dernier, à la gare de triage de Bettembourg.

Selon les cheminots français, peu avant 21 heures, un conducteur de fret SNCF attendait le feu vert pour son départ en direction de la France lorsqu'il a aperçu deux wagons chargés se diriger vers lui. Il a juste eu le temps de courir se réfugier dans la cabine arrière.

Les cheminots de SUD-Rail disent que les agents circulent sur ce réseau "la peur au ventre" AFP

Le choc a été terrible. Par chance, il s'en sort avec des contusions et un arrêt de travail de 15 jours.

Le cauchemar recommence

Mais par-dessus tout, c'est le cauchemar qui recommence pour cet homme, déjà victime de la collision ferroviaire survenue dans cette même zone le 14 février 2017: un train de voyageurs avait alors percuté de plein fouet un convoi... qu'il conduisait.

Son collègue luxembourgeois avait perdu la vie dans l'accident. Lui avait été blessé et très choqué: il n'a pas pu travailler pendant huit mois.

Le silence des transporteurs

SUD-Rail dénonce le silence des CFL et de la SNCF: aucune communication officielle n'a suivi l'accident, pourtant qualifié de "grave" par SUD-Rail.

Les cheminots indiquent avoir appris les faits uniquement parce que certains d'entre eux font partie de la commission Hygiène et sécurité de la SNCF.

Lundi, quelques heures après ces révélations, les CFL se fendaient d'un communiqué, pour confirmer l'information et expliquer que les responsables CFL et SNCF avaient pris contact immédiatement après l'accident et "collaborent étroitement à la compréhension des faits".

Une enquête ouverte

Les CFL ont précisé finalement qu'une "enquête détaillée est actuellement en cours" et que "des mesures conservatoires ont été prises".

Les premières conclusions des investigations excluent tout problème technique. Dès lors, restent les pistes de l'erreur humaine, comme en 2017, ou la défaillance de sécurité.