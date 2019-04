19 nouvelles pétitions ont été ouvertes aux signatures, indique vendredi la Chambre. Parmi elles, la mise en oeuvre de nouvelles règles pour l'arrivée des plus jeunes en classe, l'abolition de la grande messe automobile annuelle ou bien encore l'interdiction de la 5G.

Luxembourg 2 min.

Nouveaux horaires pour l'école et fin de l'Autofestival

(Jmh avec M.A.) - Depuis leur introduction en 2014, le succès des pétitions électroniques ne se dément pas. Preuve en est la validation, ce vendredi par la commission des Pétitions, de 19 nouvelles requêtes de citoyens. Avec, comme toujours, des sujets pour le moins variés puisqu'en lien aussi bien avec le passage de 5 à 10 ans de la durée de validité du passeport, la régulation des tarifs de la SNCT ou bien encore la baisse des impôts et la hausse des taxes sur les carburants.

Parmi ces nouvelles pétitions ouvertes à signatures figure notamment la demande d'un report des horaires d'ouverture des écoles maternelles et primaires du pays. Son auteur préconise d’ouvrir les portes des établissements à 08h30/8h40 et non plus à 7h50. Objectif: « un meilleur équilibre de vie pour les enfants ainsi que pour les parents».

Autre demande émanant d'un citoyen, l'abolition pure et simple de l'Autofestival, ainsi que «toute publicité y faisant référence». Une demande justifiée par «l'urgence climatique», l'auteur estimant même que «vanter l'automobile toute puissante comme seule solution de transport est un mensonge».

La mobilité reste un thème privilégié par les pétitionnaires puisque l'introduction d'un système automatisé de la circulation des véhicules, baptisé «smart traffic light» figure dans la liste publiée vendredi. Associant les feux de signalisation traditionnels à un ensemble de capteurs et d'intelligence artificielle pour permettre un flux intelligent des véhicules et des piétons, ce système permettrait de «réduire les émissions de CO2 lié au trafic, le temps d'attente aux feux de circulation et aussi le nombre de freinages», précise son auteur.

Enfin, la mise en place du réseau 5G, priorité du gouvernement, se trouve sur le devant de la scène. Pour s'y opposer. « Il n’est pas acceptable que notre santé soit exposée et sacrifiée au nom du progrès technologique ou, que notre santé soit tout simplement sacrifiée au nom d’une course absurde pour savoir qui sera le premier à adopter une nouvelle technologie sans au préalable en avoir étudié et examiné les conséquences de celle-ci sur son environnement», estime son auteur.

Toutes ces pétitions sont ouvertes aux signatures jusqu'à la mi mai.