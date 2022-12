La population présente sur les territoires de treize communes du Grand-Duché, dont la capitale, recevra un SMS.

Nouveau test du système d'alerte à la population ce lundi

La population présente sur les territoires de treize communes du Grand-Duché, dont la capitale, recevra un SMS.

(pam) - Ce lundi 5 décembre, un nouveau test du système d’alerte à la population sera effectué. Il comprend l'essai mensuel du réseau de sirènes, l'envoi d'un SMS aux habitants dans une zone déterminée, ainsi qu’un message test via l’application GouvAlert.

Cette fois-ci, le SMS test d’alerte zonal concernera la population présente sur le territoire des communes suivantes: Bissen, Helperknapp, Hesperange, Lintgen, Lorentzweiler, Luxembourg, Mersch, Niederanven, Saeul, Sandweiler, Schuttrange, Steinsel et Walferdange.

Un premier bilan dressé ce lundi après-midi

Le message suivant s'affichera sur les téléphones: «LU-ALERT / ALERTE TEST / NO ACTION REQUIRED / AUCUNE ACTION REQUISE / KEINE HANDLUNG ERFORDERLICH / INFOS: GD.LU/LU-ALERT» Un certain délai peut s’écouler entre l'envoi et la réception des SMS test, ce qui explique que tous les citoyens ne recevront pas le message test au même moment.

A noter que, toujours ce lundi 5 décembre, en début d'après-midi, le Premier ministre Xavier Bettel et la ministre de l'Intérieur Taina Bofferding présenteront un premier bilan de cette stratégie de test mise en place depuis mai 2022, dans le cadre de la refonte entamée par le gouvernement en 2021 à la suite des inondations qui ont touché une partie du pays. Ces test et cette réflexion doivent déboucher sur un système d’alerte global et multicanal.

