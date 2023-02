Voici les communes qui seront concernées par l'envoi d'un message test d'alerte.

Nouveau test d'alerte national ce lundi

Le système national d'alerte sera à nouveau testé ce lundi 6 février. Le message d'alerte test sera envoyé aux communes de Colmar-Berg, Diekirch, Erpeldange-sur-Sûre, Ettelbruck et Schieren.

Des SMS tests du système d'alerte national sans prévenir Les personnes qui se trouvaient dimanche dans le sud ont peut-être reçu un message d'avertissement sur leur téléphone portable. Le test s'adressait aux fournisseurs de téléphonie mobile.

Les résidents dont le téléphone est enregistré dans cette région recevront le texte suivant : «LU-ALERT / ALERT TEST / NO ACTION REQUIRED / KEINE HANDLUNG ERFORDERLICH / INFOS : GD.LU/LU-ALERT». Il s'agit de l'un des tests mensuels effectués dans le cadre de la restructuration du système d'alerte, qui prévoit également le déclenchement de sirènes et l'envoi d'un message via l'application GouvAlert - en plus du SMS d'alerte.

Des délais possibles entre l'envoi et la réception

Le gouvernement prévient que des délais peuvent survenir entre l'envoi et la réception du message, ce qui explique que tous les citoyens ne recevront pas le message test en même temps. L'objectif de ces tests est de s'assurer de la fonctionnalité des différents canaux d'alerte, d'identifier les points d'amélioration possibles et surtout de sensibiliser les citoyens à l'utilisation des différents canaux d'alerte.

Les destinataires peuvent envoyer des commentaires sur l'alerte test à lu-alert@mi.etat.lu.

Cet article a été publié pour la première fois sur le site de Contacto.

(Traduction: Simon Martin)

