Ce week-end, la Luxembourgeoise Katrin Kohl a participé à l'Orthotec Swiss Wheelchair-Racing Cup, l’occasion pour elle de réaliser une très belle performance sur le 100 mètres.

Handisport

Nouveau record pour la para-athlète Katrin Kohl

Atteinte de spina-bifida (une malformation congénitale de la colonne vertébrale), Katrin Kohl fait partie du Luxembourg Paralympic Committee (LPC). Sa discipline de prédilection? L’athlétisme handisport, qu’elle pratique depuis 2017.

Contacté par la rédaction, Marc Kiefer, directeur des Sports du LPC, ajoute même que la jeune femme de 26 ans a d’ailleurs rejoint le niveau World Para Athletics Grand Prix Serie en 2021, en devenant une para-athlète concourant au niveau mondial.

Son objectif ultime? Les Jeux paralympiques de Paris en 2024, mais la véritable consécration est souhaitée pour ceux de Los Angeles prévus en 2028.

2 Katrin Kohl est une para athlète pouvant concourir au niveau mondial depuis 2021. Photo:DR

En attendant la conquête de titres paralympiques, Katrin Kohl ne ménage pas ses efforts, en témoigne sa participation aux championnats suisses juniors, notamment l'Orthotec Swiss Wheelchair-Racing Cup, sur des distances de 100, 200, 400 et 800 mètres.

Un nouveau record de temps et une meilleure performance

L’occasion pour la para-athlète de réaliser une très bonne performance sur sa distance de prédilection, le 100 mètres, avec un nouveau record de temps, en 19,24 secondes, avec un léger vent arrière conforme aux règles.

Sur le 400m, elle établit même sa meilleure performance de la saison avec 1:14,27 min. Sur 200m (37,15s) et 800m (2:39,72 min), elle a légèrement dépassé ses précédents records personnels.

«J'espérais réaliser un nouveau meilleur temps sur 100m. Y être parvenue me satisfait beaucoup. J'aurais souhaité aller un peu plus vite, c'est l'objectif que je m'étais fixé. Mais je suis heureuse de constater que je continue à progresser, en particulier sur les courtes distances», a d’ailleurs déclaré Kohl après une longue journée de course.

Avant cette compétition, elle avait notamment participé à un camp d'entraînement d'une semaine sous la direction de Marcel Hug, quadruple médaillé d'or aux Jeux paralympiques de Tokyo, et a ainsi pu profiter de ses précieux conseils et d'un groupe d'entraînement performant.

L’athlétisme handisport, qu'est-ce que c'est? Dérivé de l'athlétisme, c’est l’un des plus vieux handisports puisque c’est en 1946 à l’hôpital de Stoke Mandeville au Royaume-Uni que des handicapés moteurs ont organisé pour la première fois des courses en fauteuil roulant. Au niveau international c'est le Comité international paralympique (IPC) qui en est la fédération de référence. Ses règles sont établies par World Athletics et adaptées pour tenir compte du handicap des sportifs. C'est le Comité international paralympique (IPC) qui a adapté les règles de World Athletics pour la pratique des personnes handicapées. Les épreuves d’athlétisme regroupent dix-huit disciplines: des épreuves de course : 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m, 10.000 m, relais 4 × 100 m, relais 4 × 400 m;

des épreuves de saut : hauteur, longueur, triple saut;

des épreuves de lancer : poids, disque, javelot et massue;

le pentathlon;

et le marathon.

