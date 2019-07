Coup sur coup, le Luxembourg a subi les deux plus chaudes journées de son histoire cette semaine. AgriMeteo a mesuré 40,8°C à Steinsel jeudi. Le pays reste en alerte orange ce vendredi. Météolux annonce l'arrivée de la pluie.

Nouveau record de chaleur enregistré à Steinsel

(MF avec AFP) – Le réchauffement climatique est une réalité palpable et bien ressentie au Luxembourg. Le nouveau record national de chaleur a été mesuré officiellement ce jeudi 25 juillet 2019 à la station AgriMeteo vient d'annoncer le ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural alors que la canicule s'abat sur le pays.

Après avoir évalué ses 32 stations météorologiques dans le pays, le service météorologique national AgriMeteo (géré par l'Administration des services techniques de l'Agriculture) a conclu que c'était «la température la plus élevée mesurée au Luxembourg depuis le début des relevés météorologiques en 1838».



Le record officiel à ce jour datait du 8 août 2003, date à laquelle une température maximale de 40,5°C avait été enregistrée à la station AgriMeteo à Remich. Cette valeur a été enregistrée le 25 juillet 2019 à Steinsel ainsi qu'à Remich (40,6°C).

La canicule s'abat sur le Luxembourg Après un «coup de chaud» fin juin, le Grand-Duché, comme ses voisins, est victime de fortes chaleurs en cette fin juillet 2019. Alerte météo rouge, nouveau record de température, premier plan canicule déclenché par le ministère de la Santé, tout y est.

Le record de température pour un mois de juillet de 37,7 degrés qui avait été enregistré au Findel mercredi n'aura tenu qu'une seule journée. Jeudi, le mercure est jusqu'à 39 degrés du côté du Findel.

Comme annoncé par Météolux la veille l'effacement des tablettes du record absolu de 37,9°C qui avait été établi les 8 et 12 août 2003 était prévisible. Une situation de fait qui aura un nouvel impact sur les cours d'eau luxembourgeois dont le débit se trouve déjà bien en dessous de la moyenne des valeurs minimales des dix dernières années.

Et ça ne va pas s'arranger tout de suite. Pour ce vendredi, Météolux lance une nouvelle fois une alerte orange, grande chaleur. Les températures maximales oscilleront entre 33 et 35 degrés pour tout le pays jusqu'à 21 heures.

C'est pareil en France



Paris a battu jeudi son record absolu datant de plus de 70 ans (40,4°C en 1947), avec 42,6°C. La chaleur record du jour a été observée à Saint-Maur, en Ile-de-France, où le mercure est monté à 43,6°C. Il a fait 41,5°C à Lille, 40 à 41° C ont été atteints entre Dieppe et Dunkerque, «du jamais-vu pour les côtes de Manche ou de mer du Nord», souligne Meteo France.



A Amiens il a fait 41,7°C, 41,3°C à Rouen, 39,7°C à Caen, 41,7°C à Bourges, 41,6°C à Blois, 40,8°C à Tours, 41,1°C au Mans, 38,9°C à Strasbourg et 41,6°C à Auxerre. La nuit avait déjà été étouffante, «la plus chaude de l'histoire du pays» en moyenne.



Vingt départements allant du Nord à l'Ile-de-France restent en alerte rouge canicule, et 60 autres en vigilance orange. Soit environ 85% de la population française concernée, selon la Direction générale de la Santé. Alors que le seuil des 40°C n'était dépassé en France que de façon très exceptionnelle il y a un demi-siècle, des maximales jusqu'à plus de 43°C ont été observées sur une grande partie du pays.

Sous l'effet conjugué de ces chaleurs exceptionnelles et de la sécheresse, des incendies ont ravagé plusieurs milliers d'hectares de cultures et de végétation jeudi en France, dans le nord-ouest, le nord et le nord-est du pays.

La pluie est annoncée



La pluie tellement attendue arrive... Après plusieurs jours de canicule et des températures records, le mercure va «dégringoler» à partir de ce vendredi par l'ouest de la France à la faveur de l'arrivée d'une perturbation orageuse.



Météolux annonce des nuages hauts en début de matinée et «dès midi des averses faibles par endroits sont possibles». A partir de la fin d'après-midi des averses «faibles à modérées à caractère orageux apparaîtront sur tout le territoire. Sous les averses, les rafales de vent seront fortes». Durant la nuit, les averses devraient s'affaiblir.

Records de chaleur en Allemagne, Belgique et Pays-Bas



L'Allemagne a battu jeudi un nouveau record absolu de chaleur avec 42,6°C aussi, mesurés à Lingen en Basse-Saxe. Celui-ci a pulvérisé un précédent record de 40,5°C établi la veille seulement à Geilenkirchen, également dans le nord-ouest du pays.



Tourists lean on a concrete wall as they seek cooling in the shade during A Amsterdam. Photo: AFP

Selon des mesures provisoires, de nouvelles valeurs maximales ont été atteintes dans six Länder. Dans 25 stations de mesure, les températures de jeudi étaient de 40°C ou plus. Dans 15 autres stations, des valeurs supérieures au record allemand de 40,3°C datant de 2015, ont été mesurées. Les records de chaleur sont également tombés aux Pays-Bas avec 40,4°C et en Belgique.



Une température de 41,8°C a été mesurée jeudi à Begijnendijk, dans le nord de la Belgique, ce qui constitue un record historique pour le pays, a annoncé David Dehenauw, chef prévisionniste à l'Institut royal météorologique, avant de tweeter la nouvelle vendredi matin.



Nouveau record national belge : 41,8 degrés a Begijnendijk — David Dehenauw (@DDehenauw) 26 juillet 2019

A Bruxelles-Uccle, station de référence de l'IRM, il a fait jusqu'à 39,7°C jeudi, un record dans la capitale. Depuis le début des mesures de températures à Uccle en 1833, il n'a jamais fait aussi chaud. Le précédent record (36,6 homologué) remontait au 27 juin 1947.



En raison des fortes chaleurs, l'IRM a émis une alerte «rouge» valable sur presque toute la Belgique - sauf la côte - jusqu'à ce vendredi inclus.