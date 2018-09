Ce lundi 17 septembre, la Place de l'Etoile ouvre une nouvelle page de son existence et devient un pôle d'échange tram/bus au service de milliers d'usagers chaque jour. Une renaissance pour ce site longtemps à l'abandon.

Nouveau pôle d'échange tram/bus: l'Etoile renaît de ses cendres

(DL/ChB) - Avec le nouveau pôle d'échange de la Place de l'Etoile à Luxembourg, c'est la troisième des neuf plates-formes de transfert en construction sur l'axe du tram entre le Findel et la Cloche d'Or qui sera mise en service dès lundi.

Pendant des années, la Place de l'Etoile a vécu une existence bien sombre, sans but réel. Mais maintenant, elle renaît grâce à sa nouvelle fonction de pôle d'échange.

Ses quatre quais faciliteront l’accessibilité à de nombreuses correspondances de bus régionaux et à des lignes urbaines vers les autres quartiers de la ville. La station de tram assurera une connexion rapide avec le Limpertsberg et le Kirchberg.

Moins de bus au centre-ville

Avec les modifications apportées aux horaires des bus RGTR qui entrent en vigueur ce 17 septembre, de nombreuses lignes de bus régionales venant de l'ouest du pays s'arrêteront désormais sur cette place.

La Place de l'Etoile désormais accessible en tram Théâtre, Faïencerie et Place de l'Etoile... voici les trois nouvelles stations du tramway inaugurées ce vendredi 27 juillet. Un nouveau tronçon qui a accueilli des animations toute la journée pour inciter le public à découvrir le tram et ses différents arrêts.

L'Etoile devient la plate-forme de transfert du bus au tram et inversement. De cette manière, la masse des bus régionaux, qui traversaient jusqu'ici le centre-ville, devrait être considérablement réduite.

Dans un premier temps, les passagers peuvent se rendre de l'Etoile au Limpertsberg et au Kirchberg en tram. Début 2020, le tram circulera également dans l’autre direction, via l’avenue Emile Reuter, le boulevard Royal et l’avenue de la Liberté, jusqu’à la gare principale.

En attendant, les passagers en direction de la gare doivent se rendre à l'Etoile avec les lignes de bus de la ville.

Une ligne de bus chasse l'autre

Dans un souci de meilleure circulation, une nouvelle voie de bus sera également aménagée sur le boulevard Grande-Duchesse Charlotte, entre la place de l'Etoile et l’avenue Gaston Diderich.

Celle de l'avenue Emile Reuter, entre la place de l'Etoile et le boulevard Royal, sera supprimée le 15 octobre, tout comme les arrêts de bus Charlys Gare et Royal.

Parallèlement, les itinéraires des lignes de bus urbaines 8, 12, 21, 22 et 28 seront adaptées.

De l'autre côté de la capitale, au niveau du Luxexpo, des transports publics ont été organisés depuis la mise en service du tram en décembre dernier, conformément au principe des pôles d'échanges.

Pour de nombreux bus venant de l'est du pays, les passagers doivent changer de bus à Luxexpo. Après l'achèvement de la ligne de tram complète entre le Findel et le Kirchberg, les utilisateurs des transports publics devraient pouvoir changer au fil de neuf de ces plates-formes de transfert le long de la route:

Héihenhaff



Luxexpo



Pont rouge-Pfaffenthal



Place de l'Etoile



Hamilius



gare principale



lycée Bonnevoie



gare Howald



Cloche d'Or



Celles du réseau ferroviaire se trouvent au Pfaffenthal, à la gare centrale et à Howald.