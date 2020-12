Sitôt passé Noël, le couvre-feu se rallongera de deux heures. A compter du 26 décembre, l'interdiction de sortie sera en vigueur de 21h à 6h du matin. Et l'avertissement taxé, en cas d'infraction, double.

Nouveau couvre-feu, nouvelle amende

Patrick JACQUEMOT Sitôt passé Noël, le couvre-feu se rallongera de deux heures. A compter du 26 décembre, l'interdiction de sortie sera en vigueur de 21h à 6h du matin. Et l'avertissement taxé, en cas d'infraction, double.

N'en déplaise aux noctambules et autres amateurs d'illuminations de fêtes, mais il va leur falloir abandonner leurs sorties du soir. A compter du samedi 26 décembre, le couvre-feu ne débutera plus à 23h (comme depuis fin octobre) mais à 21h. Un changement annoncé, lundi, par le Premier ministre qui face à la situation sanitaire a préféré quelques «décisions additionnelles » plutôt que d'en arriver à un «confinement dur».

Les commerces non essentiels bouclés après Noël A part l'alimentaire et les vendeurs de presse, tabac et essence, il ne devrait plus y avoir beaucoup de magasins ouverts à compter du 26 décembre et jusqu'au 10 janvier. C'est une des décisions prises par le gouvernement ce lundi.

Il ne faudra donc pas tarder pour se rendre aux soupers de fête (la règle des deux convives invités maximum restant en vigueur). Tout comme il faudra toujours respecter la limite matinale pour retrouver l'extérieur; donc pas avant 6h du matin. Pendant ces huit heures, chacun est ainsi invité à rester chez soi le plus possible. Et si cette simple annonce de changement d'horaires ne devait pas convaincre les uns ou les autres, le gouvernement l'a pimentée d'une amende particulièrement sévère.

En cas d'infraction, il ne sera plus question d'avertissement taxé à 145 euros. La police gouvernementale pourra dresser, à compter de samedi donc, des amendes de 300€. Voilà un montant bien plus dissuasif et que les députés ne devraient pas manquer de voter dans les jours prochains. Tout comme ils viennent de décider, à la majorité, d'interdire toute consommation d'alcool sur la voie publique d'ici au 10 janvier 2021 (et cela quel que soit le moment de la journée).

Les feux d'artifice ne seront pas à la fête En dehors des règles du couvre-feu, le gouvernement n'entend pas faire voter une loi spéciale pour les tirs pyrotechniques. Chaque commune du Luxembourg décidant de ce que les habitants auront la possibilité de faire.

Le vote pourrait avoir lieu jeudi 24 décembre à la Chambre dont les travaux, covid oblige, ont été exceptionnellement prolongés. Sachant qu'a priori, le gouvernement n'entend pas modifier la liste des exemptions actuelles au couvre-feu. Une mesure qui, au fil des mois, est passé d'un début à minuit, puis 23h pour maintenant donc démarrer à 21h. A croire que le couvre-feu rallonge plus vite que les jours.

